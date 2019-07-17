Вечно перспективный, так и не ставший великим.

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В начале марта сего года «Лос-Анджелес Гэлакси» столкнулся с проблемой. Хорошо известно, что в MLS правилами установлен потолок зарплат, но при этом каждому клубу дозволено заявлять до трех игроков, на которых это ограничение не распространяется. К тому моменту у «Гэлакси» таковых оказалось четверо: Златан Ибрагимович, Ромэйн Алессандрини, Джонатан и Джовани Дос Сантос. Поскольку роль первых трех была безоговорочна, то на дверь указали старшему дос Сантосу, выкупив у него контракт.



Игроку, которого еще десять лет назад называли одним из ярчайших молодых футболистов, должно быть, было довольно трудно смириться с тем, что от него отказались в клубе, далеком от когорты лучшим, да еще и предпочтя ему младшего брата. Возникает закономерный вопрос: когда и где карьера одного из перспективнейших воспитанников знаменитой академии «Барселоны» дала трещину?



После блестящей игры за команды разных возрастов, дос Сантос, наконец, добрался до главной команды каталонской столицы, дебютировав за неё 2 сентября 2007 года в матче против «Атлетика» из Бильбао. На тот момент ему было 18 лет и все лучшее, казалось, было впереди. Впрочем, меньше чем через год он сменил солнечную Барселону на дождливый Лондон, поддавшись на уговоры Хуанде Рамоса. Наставник «шпор» убедил мексиканца в том, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, и что лучше стабильно играть в команде, довольно хорошо описанной в художественном фильме «Залечь на дно в Брюгге», чем впустую бороться за место в забитой под завязку звездами «Барселоне». Однако в реальности все пошло по иному сценарию.



Новый сезон начался для «шпор» не лучшим образом и уже в октябре Рамос покинул команду, оставив своего «рекрута» в одиночестве. Вскоре шефство над командой взял Харри Реднапп, невзлюбивший дос Сантоса с первого взгляда. На то были объективные причины, поскольку вскоре после переезда в английскую столицу мексиканец стал завсегдатаем увеселительных заведений, откуда порой не вылезал всю ночь и отправлялся прямиком на тренировку, толком даже не протрезвев. Подобное поведение было неприемлемо, и в марте 2009 года дос Сантос был отправлен доигрывать сезон в «Ипсвич Таун».



Несмотря на короткий отрезок, Дос Сантос сумел ненадолго стать героем «Портмен Роуд», дважды забив «Норвичу» в рамках «Дерби Восточной Англии». Всего же в составе «трактористов» мексиканец провел восемь встреч и отметился четырьмя голами.



Однако успешное выступление дос Сантоса в Чемпионшипе не впечатлило Харри Реднаппа, и к моменту возвращения в Лондон перспективы мексиканца в составе «шпор» были весьма туманны. За последующие полгода он появился на поле всего лишь три раза, из которых только один пришелся на Премьер-Лигу. Желая играть, а не полировать скамейку, дос Сантос отправился в очередную аренду, на этот раз в турецкий «Галатасарай». В составе стамбульского клуба мексиканец играл несравнимо чаще, однако качество игры оставляло желать лучшего. За восемнадцать встреч он не забил ни одного мяча, что говорило само за себя.



Аналогичная картина наблюдалась в сезоне-2010/11. После пяти неудачных игр без забитых мячей в составе «шпор», последовала очередная аренда. В этот раз мексиканца в свои ряды принял «Расинг» из солнечного Сантандера, где дос Сантос в кои-то веки показал подобие приличной игры, забив 5 голов в 16 матчах. Этого оказалось достаточно, чтобы вернуть к себе расположение Реднаппа в преддверии очередного сезона. Но ожидания не оправдались. По истечению кампании-2011/12 за дос Сантосом числилось всего 13 игр и 2 гола.



Несмотря на столь посредственную игру, активный интерес к игроку !шпор» проявлял ряд итальянских и испанских клубов, наиболее напористым из которых была «Севилья». Однако президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви отказался отпускать одного из лидеров национальной команды Мексики в Галисию из-за того, что представители Ла Лиги предлагали за Джованни достаточно скромную компенсацию, в то время как также претендовавшие на игрока клубы итальянской Серии А были готовы заплатить значительно больше. Однако сам футболист не захотел переезжать на Апеннины, после чего сильно обиделся на руководство шпор из-за сорвавшегося перехода.



«Я уже предвкушал свой переезд в Севилью. Все переговоры были завершены, сделка была почти оформлена. Но в последние полчаса руководство „Тоттенхэма“ вдруг передумало. Я и мой агент были страшно разочарованы и сердиты. Нельзя так поступать с людьми».



Реальных предложений от итальянских клубов так и не поступило, и у дос Сантоса оставался единственный вариант с испанской «Мальоркой», предложившей ему четырехлетний контракт. Облачившись в футболку с девятым номером, дос Сантос начал отрабатывать возложенное на него доверие. В дебютном сезоне мексиканец отметился шестью забитыми мячами в 32 встречах, став лучшим бомбардиром своей команды. Но этого оказалось недостаточно для спасения от вылета, и вскоре клуб с одноименного острова отправился дивизионом ниже, а дос Сантос – в новую команду.



Шесть мячей за «Мальорку» были лучшим достижением дос Сантоса на тот момент, но в новом клубе, коим стал «Вильярреал», ему покорилась новая вершина. Его 11 голов в 32 матчах стали залогом успеха клуба, занявшего по итогам сезона шестую строчку. Но радость длилась недолго, и в следующих 26 играх чемпионата мексиканец сподобился только на 1 гол. Вскоре «Вильярреалу» поступило предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб предложил за мексиканца 7 миллионов долларов, и поскольку сам игрок был не против смены обстановки, сделка была быстро завершена.



Вернувшись в Америку, дос Сантос явно почувствовал себя лучше и провел весьма успешный период в составе «Гэлакси», став участником матчей всех звезд MLS 2016 И 2017 годов, а также попав на американские версии обложек компьютерных игр FIFA 16 и FIFA 17. Всего в составе «Гэлакси» он провел 88 встреч и забил 29 голов, но каждой звезде в Галактике суждено рано или поздно исчезнуть, и в марте этого года пришла очередь дос Сантоса.



На уровне национальной сборной дос Сантос преуспел куда больше: золото лондонской Олимпиады 2012, «Золотой Кубок КОНКАКАФ » 2009, 3011 и 2015 годов, больше 100 матчей, 19 голов.



Третьего дня дос Сантос вернулся на родину и пополнил ряды «Америки». У нападающего еще есть время реанимировать карьеру и отправиться в составе сборной Мексики на грядущий чемпионат мира в Катаре. В конце концов, ему только 30 лет и за плечами большой опыт, пусть и не самый успешный.



Все люди совершают ошибки, о которых рано или поздно сожалеют. В случае дос Сантоса таковой, скорее всего, стало решение сменить «Барселону» на «Тоттенхэм». Пеп Гвардиола, тогда только начинавший свою блестящую карьеру на посту главного тренера «Барселоны», старался как можно больше доверять молодым игрокам, и кто знает, как бы все повернулось, останься мексиканец в столице Каталонии.

