«Ювентус» и МЮ согласовали обмен Дибалы на Лукаку

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения в сделке по обмену на , утверждает источник.

Отмечается, что для завершения трансфера манкунианцам осталось договориться с самим аргентинским форвардом. Агент игрока, по слухам, уже прибыл в Англию для переговоров с «Юнайтед»

Главный тренер МЮ отказался комментировать слухи о возможном приходе Дибалы.

Я не буду обсуждать какие-либо слухи или спекуляции, связанные с игроками других клубов.

Но, само собой, как я уже говорил, мы работаем над одной-двумя сделками.

У нас есть ещё 10 дней до старта чемпионата, и мы надеемся, что сможем объявить о приходе одного-двух новичков.