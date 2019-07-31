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«Ювентус» и МЮ согласовали обмен Дибалы на Лукаку

сегодня, 03:51

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения в сделке по обмену Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку, утверждает источник.

Отмечается, что для завершения трансфера манкунианцам осталось договориться с самим аргентинским форвардом. Агент игрока, по слухам, уже прибыл в Англию для переговоров с «Юнайтед»

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер отказался комментировать слухи о возможном приходе Дибалы.

Я не буду обсуждать какие-либо слухи или спекуляции, связанные с игроками других клубов.

Но, само собой, как я уже говорил, мы работаем над одной-двумя сделками.

У нас есть ещё 10 дней до старта чемпионата, и мы надеемся, что сможем объявить о приходе одного-двух новичков.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   208 / 822
сегодня в 05:49
Агенты сейчас начнут пальцы гнуть.
Karkaz
Karkaz
   412 / 822
сегодня в 05:15
Учитывая статистику прошлого сезона, Ювентус должен еще доплатить за такого Дибалу
Swinsi
Swinsi
   62 / 822
сегодня в 05:14
Удачи Дебале!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   201 / 822
сегодня в 04:57
Ну какой то не выгодный обмен для Ювентуса
cska plus
cska plus
   11 / 822
сегодня в 04:43
Отличный вариант для всех четырёх сторон.
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