«Ювентус» и МЮ согласовали обмен Дибалы на Лукаку

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения в сделке по обмену Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку, утверждает источник.
Отмечается, что для завершения трансфера манкунианцам осталось договориться с самим аргентинским форвардом. Агент игрока, по слухам, уже прибыл в Англию для переговоров с «Юнайтед»
Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер отказался комментировать слухи о возможном приходе Дибалы.
Я не буду обсуждать какие-либо слухи или спекуляции, связанные с игроками других клубов.
Но, само собой, как я уже говорил, мы работаем над одной-двумя сделками.
У нас есть ещё 10 дней до старта чемпионата, и мы надеемся, что сможем объявить о приходе одного-двух новичков.