ГлавнаяНовости

«Монако» обыграл «Ниццу», Головин отметился дублем

сегодня, 00:07
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

В рамках 7-го тура французской Лиги 1 «Монако» взял верх над «Ниццей» со счетом 3:1. Российский полузащитник Александр Головин оформил дубль и отметился результативной передачей.

Монако, стадион Луи-Дозьем

Монако - Ницца 3:1 (1:0)

Голы: Головин 29, Головин 74, Бен-Йеддер 80 - Бюрнер 54

«Монако»: Леком, Марипан, Жемерсон, Бадьяшиль, Желсон Мартинш, Бакайоко, Фабрегас (Адриен Силва 88), Головин, Жил Диас (Балло-Туре 46), Слимани, Огюстен (Бен-Йеддер 61)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Ницца»: Бенитес, Пельмар, Нсоки, Сарр (Лис-Мелу 78), Атал, Тамез, Сиприен, Бюрнер, Унас (Будауи 64), Дольберг (Ганаго 64), Клод Морис
Главный тренер: Виейра Патрик.

 

Предупреждения: Желсон Мартинш 23, Дольберг 24, Нсоки 26, Бакайоко 65, Пельмар 87

 

 

 

 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в Кубке Лиги
Вчера, 23:57 Комментарии1
«Барселона» обыграла «Вильярреал»
Вчера, 23:57 Комментарии12
«Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии10
«Колчестер» одолел «Тоттенхэм» по пенальти в Кубке Лиги
Вчера, 23:52 Комментарии5
«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Престон» в Кубке Лиги
Вчера, 23:36 Комментарии2
«Дижон» и «Марсель» разошлись ничьей
Вчера, 22:23 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Leha-ha50
   733 / 973
сегодня в 00:12
Саня - красава!!! Дубль и голевая - просто отлично!!! Особо первый гол хорош, да и пас выдал ювелирно!!! Монако с очень нужной победой!!!
Второй гол обалденный на скорости. Очень быстрые ноги у него и хорошая техника. Первый гол, просто попал -) и голевую шикарную отдал, сам подхватил сам протащил и сам вложил забивай-нехочу!
Слайш
Слайш
   427 / 973
сегодня в 00:11
Поздравляю Монако и конечно Сашу лично - первый дубль во Франции, первая победа в сезоне, красавец, сто процентов лучший на поле, так держать!
Александр Рябов
Александр Рябов
   733 / 973
сегодня в 00:10
Саня красавец. Смотрел всю игру. И вот что: во-первых, играли не одни только негры (это не правда) кроме Головина на поле был ещё Сеск, и какой-то скандинав. Во-вторых, Головин кажется даже прогрессирует, не смотря на общий хреновый результат Монако. Надеюсь всё только начинается у него. Поздравления!
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 973
сегодня в 00:09
Саня - красава!!! Дубль и голевая - просто отлично!!! Особо первый гол хорош, да и пас выдал ювелирно!!!
Монако с очень нужной победой!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100