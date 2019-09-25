«Монако» обыграл «Ниццу», Головин отметился дублем

В рамках 7-го тура французской Лиги 1 «Монако» взял верх над «Ниццей» со счетом 3:1. Российский полузащитник Александр Головин оформил дубль и отметился результативной передачей.
Монако, стадион Луи-Дозьем
Монако - Ницца 3:1 (1:0)
Голы: Головин 29, Головин 74, Бен-Йеддер 80 - Бюрнер 54
«Монако»: Леком, Марипан, Жемерсон, Бадьяшиль, Желсон Мартинш, Бакайоко, Фабрегас (Адриен Силва 88), Головин, Жил Диас (Балло-Туре 46), Слимани, Огюстен (Бен-Йеддер 61)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Ницца»: Бенитес, Пельмар, Нсоки, Сарр (Лис-Мелу 78), Атал, Тамез, Сиприен, Бюрнер, Унас (Будауи 64), Дольберг (Ганаго 64), Клод Морис
Главный тренер: Виейра Патрик.
Предупреждения: Желсон Мартинш 23, Дольберг 24, Нсоки 26, Бакайоко 65, Пельмар 87
Монако с очень нужной победой!!!
Монако с очень нужной победой!!!