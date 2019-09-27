Сарр: «Для меня Мане является лучшим игроком в мире»

Вингер «Уотфорда» и сборной Сенегала поделился мнением о своём партнёре по национальной команде, форварде «Ливерпуля» .

Мане – один из лучших в Африке и в мире. Могу сказать, что для меня он является лучшим футболистом планеты. Всё дело в его классе. Он также выиграл Лигу чемпионов. Он столько сделал для «Ливерпуля» во всех турнирах. К сожалению, Премьер-Лига пока не покорилась, но я надеюсь, что со временем он устранит этот пробел, потому что для меня это лучший африканский игрок в Европе.

Садио успешен и в сборной, он – лидер нашей команды. Он хороший парень, и делает всё как надо даже за пределами футбольного поля. Кроме того, он мой кумир. Я люблю Садио Мане. Если я один, то в день матча иногда включаю видео с его игрой.