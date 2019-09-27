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Сарр: «Для меня Мане является лучшим игроком в мире»

сегодня, 07:40

Вингер «Уотфорда» и сборной Сенегала Исмаила Сарр поделился мнением о своём партнёре по национальной команде, форварде «Ливерпуля» Садио Мане.

Мане – один из лучших в Африке и в мире. Могу сказать, что для меня он является лучшим футболистом планеты. Всё дело в его классе. Он также выиграл Лигу чемпионов. Он столько сделал для «Ливерпуля» во всех турнирах. К сожалению, Премьер-Лига пока не покорилась, но я надеюсь, что со временем он устранит этот пробел, потому что для меня это лучший африканский игрок в Европе.

Садио успешен и в сборной, он – лидер нашей команды. Он хороший парень, и делает всё как надо даже за пределами футбольного поля. Кроме того, он мой кумир. Я люблю Садио Мане. Если я один, то в день матча иногда включаю видео с его игрой.

Бывший нападающий «Челси» Самуэль Это'О считает, что Мане заслуживал получить награду лучшему игроку года по версии ФИФА.

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plusnindimon
plusnindimon ответил cska plus
сегодня в 08:09
Для меня Мбаппе.
Мбаппе типо француз.
cska plus
cska plus
   9 / 915
сегодня в 07:45
Для меня Мбаппе.
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