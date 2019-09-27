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Де Хеа: «Мы будем до смерти сражаться за Сульшера»

сегодня, 07:56

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в интервью DAZN поддержал главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

Сульшер – часть семьи МЮ. Он долгие годы выступал здесь как игрок, он очень хорошо знает этот клуб, но, что самое важное, за ним стоит вся команда. Мы все будем до смерти сражаться за него. Это главное. Сульшер – хороший тренер, и мы будем с ним до конца.

Де Хеа также заявил, что не думает об уходе из манчестерского клуба.

Я счастлив здесь. Я уже давно выступаю за эту команду, и я действительно счастлив. Это замечательный клуб с невероятными болельщиками. У нас были непростые годы, но мы здесь как раз за тем, чтобы постараться помочь клубу. Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем добиться большого успеха.

Отметим, что руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера, несмотря на неудачный старт команды в АПЛ.

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777 ответил cska plus
   467 / 915
сегодня в 08:11
Может быть))
AMaaa_777
AMaaa_777
   467 / 915
сегодня в 08:10
Де Хеа)
Ruslik1982
Ruslik1982
   327 / 915
сегодня в 08:10
ведь если придет другой тренер, то разгонит эту солянку из игроков, живущих от зарплаты до зарплаты. МЮ чем-то напоминает сегодняшний Спартак.
cska plus
cska plus
   9 / 915
сегодня в 08:00
Да ладно, даже до смерти, как будто война.
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