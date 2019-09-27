Де Хеа: «Мы будем до смерти сражаться за Сульшера»

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» в интервью DAZN поддержал главного тренера команды .

Сульшер – часть семьи МЮ . Он долгие годы выступал здесь как игрок, он очень хорошо знает этот клуб, но, что самое важное, за ним стоит вся команда. Мы все будем до смерти сражаться за него. Это главное. Сульшер – хороший тренер, и мы будем с ним до конца.

Де Хеа также заявил, что не думает об уходе из манчестерского клуба.

Я счастлив здесь. Я уже давно выступаю за эту команду, и я действительно счастлив. Это замечательный клуб с невероятными болельщиками. У нас были непростые годы, но мы здесь как раз за тем, чтобы постараться помочь клубу. Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем добиться большого успеха.