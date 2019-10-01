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Арустамян: «„Спартак“ подпишет контракт с Тедеско в ближайшее время»

01 октября 2019, 20:13

Комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем аккаунте в Telegram сообщил, что экс-главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско близок к назначению в «Спартак».

Сегодня заместитель гендиректора «красно-белых» Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером «Шальке» переговоры и, видимо, подпишет контракт. В Штутгарте у семьи Тедеско дом. Цомая — заместитель и фактически правая рука Томаса Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведет он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах. Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время.

Ранее о возможном назначении Тедеско в «Спартак» высказался экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи

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Все комментарии
П.Пар
П.Пар
   751 / 797
02 октября в 09:02
Спартак не спасёт даже Гвардиола. Что он может сделать с командой, где половина игроков в принципе не играет, а половина делает, причём не очень успешно, вид, что играет,
Сп62
Сп62 ответил ZaZizu
   59 / 797
02 октября в 08:51
С легами легче пилить кормушку.
viva-viva
viva-viva
02 октября в 06:14
это не тот джими Тюльпан Тюдески, из фильма
-ДЕВЯТЬ ЯРДОВ?)
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
02 октября в 05:36
Вот идиоты, зря время теряют
mortid
mortid
   334 / 797
02 октября в 05:20
Зачем тратить деньги? Спартак может вообще без тренера существовать, разницы не будет.
mugik1973
mugik1973 ответил cska plus
   573 / 797
02 октября в 05:17
Свою жалость оставь на четверг. После матча с испанцами будешь жалеть колхозника. Или ты как всегда потеряешься на неделю.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 04:15
Мне жаль тедеско.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 04:15
Чё то федун на этот раз сделал ставку на букву "Ц", цорн, цомая.
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
02 октября в 02:25
Какая разница какой тренер - тут же не надолго.
VIC2
VIC2
02 октября в 00:48
Воду в ступе толкут!!!
Только Каррера или Карпин
(только эти "физруки" могут справится этим стадом)

Дорвался Цорн до Федуновской кормушки...
n272nm
n272nm
   149 / 797
02 октября в 00:01
Мясу,виднее, конечно. Но мне кажется, что это не тот тренер, который нужен Спартаку. Это просто судорожная замена Олежке, который таки не дотянул до межсезонья. Замечу, правда, что Спартак такая команда, которая бывает непредсказуема. Когда в Спартаке появился никому не известный Карерра, я даже представить не мог, что Спартак станет чемпионом. Сейчас понятно, что это не столько заслуга Массимо, ибо мясу просто фортануло, так сошлись звезды и случилось чудо, ибо после Спартака Карерра так никому и не оказался нужен. Это о многом говорит. Поэтому, хоть я и сомневаюсь.,что Тедеско поведет мясо в светлое будущее. тем более что чуваку всего 34 года, но если это у Карерры получилось, то почему бы это не должно получится у Тедеско?!
abrek123
abrek123
   538 / 797
02 октября в 00:00
Да уж посмотрим куда приведет этот тренер Спартак...

https://www.6/football/_germany/tournament/2621/teams/102945/result/

Статистика последнего сезона Тодеску в Шальке ппц одна краснота с проигрышами) и ничейными результатами показатели аутсайдера Германского чемпионата))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   275 / 797
01 октября в 23:24
Цорн берет много на себя,Федуну мало было Измайлова,это пипец,когда стоит бесплатный Каррера ,но упорно его незамечают,но берут людишку Цорна,смотри Цорн если что болельшики тебя живьем сьедят,ты даже не успеешь со стадиона выйти
ABir
ABir
   206 / 797
01 октября в 23:20
Немцев в Спартаке ещё бег
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
01 октября в 23:00
Бедный "Спартак"! Бедный Тедеско!! Богатый Федун!!!
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
01 октября в 22:37
Тедесц настанет свиньям. Гыгыгы
beefs
beefs
   225 / 797
01 октября в 22:31
очередной распил...
ZaZizu
ZaZizu
   783 / 797
01 октября в 21:59
шальке... тедеско....ребята,вы ......сь что ли? Назначьте Мостового или Тихоновна, только не нужно всяким цорнам-цомаям лезть в их дела!
a3r3v3
a3r3v3
01 октября в 21:58
Любит шнобель за счёт других по пиариться
Faustello
Faustello ответил НЕ президент рфс
   14 / 797
01 октября в 21:57
Бедный Тедеско! Не в смысле денег , а просто : бедный Тедеско.
Просто Тедеско просто свин ))
RIR68
RIR68
   218 / 797
01 октября в 21:55
хоккей спартак- ЦСКА 3:9)))
Sergey Z
Sergey Z
   216 / 797
01 октября в 21:49
Подпишет Спартак в ФНЛ!
13 RUS
13 RUS
01 октября в 21:47
И этого сольют,им по кайфу в бане,чем что то на поле показывать
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил trimetil
01 октября в 21:45
В Спартаке какая то мафия рулит. Скоро они отстранят Федуна и продадут клуб китайцам.
Лучше китайцам ,чем жидам !
mugik1973
mugik1973
   573 / 797
01 октября в 21:45
Пока есть этот армян, которому не запретили вход в тарасовку или общение с персоналом, такого видо информации будут появляться
Трезвый повар
Трезвый повар
   92 / 797
01 октября в 21:45
Тедеско вообще прилетал на ознакомление с командой и чемпионатом России в целом? Если нет то это похоже на авантюру. Хотя у безработного тренера возможно других вариантов и не было
Viktor Rocky
Viktor Rocky
   535 / 797
01 октября в 21:42
Нормальный тренер для спама
Выведет в фнл и уйдёт с неустойкой
А потом Черчесов героически выиграет фнл и станет героем
trimetil
trimetil
   699 / 797
01 октября в 21:40
В Спартаке какая то мафия рулит. Скоро они отстранят Федуна и продадут клуб китайцам.
Nikola45
Nikola45 ответил НЕ президент рфс
   60 / 797
01 октября в 21:38
Идиот.
Полный
RIR68
RIR68 ответил НЕ президент рфс
   218 / 797
01 октября в 21:31
Идиот.
одно другого не исключает)))
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