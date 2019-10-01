Арустамян: «„Спартак“ подпишет контракт с Тедеско в ближайшее время»

Комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем аккаунте в Telegram сообщил, что экс-главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско близок к назначению в «Спартак».
Сегодня заместитель гендиректора «красно-белых» Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером «Шальке» переговоры и, видимо, подпишет контракт. В Штутгарте у семьи Тедеско дом. Цомая — заместитель и фактически правая рука Томаса Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведет он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах. Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время.
Ранее о возможном назначении Тедеско в «Спартак» высказался экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи.
-ДЕВЯТЬ ЯРДОВ?)
-ДЕВЯТЬ ЯРДОВ?)
Только Каррера или Карпин
(только эти "физруки" могут справится этим стадом)
Дорвался Цорн до Федуновской кормушки...
Только Каррера или Карпин
(только эти "физруки" могут справится этим стадом)
Дорвался Цорн до Федуновской кормушки...
https://www.6/football/_germany/tournament/2621/teams/102945/result/
Статистика последнего сезона Тодеску в Шальке ппц одна краснота с проигрышами) и ничейными результатами показатели аутсайдера Германского чемпионата))
https://www.6/football/_germany/tournament/2621/teams/102945/result/
Статистика последнего сезона Тодеску в Шальке ппц одна краснота с проигрышами) и ничейными результатами показатели аутсайдера Германского чемпионата))
Выведет в фнл и уйдёт с неустойкой
А потом Черчесов героически выиграет фнл и станет героем
Выведет в фнл и уйдёт с неустойкой
А потом Черчесов героически выиграет фнл и станет героем