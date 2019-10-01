Арустамян: «„Спартак“ подпишет контракт с Тедеско в ближайшее время»

Комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем аккаунте в Telegram сообщил, что экс-главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско близок к назначению в «Спартак».

Сегодня заместитель гендиректора «красно-белых» Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером «Шальке» переговоры и, видимо, подпишет контракт. В Штутгарте у семьи Тедеско дом. Цомая — заместитель и фактически правая рука Томаса Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведет он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах. Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время.