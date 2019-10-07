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Черчесов: «Главное, чтобы в „Спартаке“ был тренер, который дает результат»

сегодня, 14:10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации в московском «Спартаке».

Главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который дает результат. В «Спартаке» есть игроки, которые приходят готовыми и готовы играть во всех отношениях.

Отметим, что ранее СМИ сообщили о договоренности «Спартака» с Доменико Тедеско. Указывалось, что вскоре о назначении немецкого специалиста главным тренером «красно-белых» объявят официально.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   263 / 1030
сегодня в 14:55
Главное результат, а качество игры в нашем чемпионате неважно.
drug01
drug01
   135 / 1030
сегодня в 14:50
А где его такого найти???
-Хостинский-
-Хостинский-
   273 / 1030
сегодня в 14:47
Вот тебе усатый какое дело до Спартака, ну раз такой умный бросай сборную иди тренируй Мясных, посмотрим на твой позор бездарь зазнавшийся
peleneym
peleneym
   899 / 1030
сегодня в 14:42
Оказывается в футболе теперь важен результат,а не игра. Интересно что бы он сказал,если бы ему,не дай бог, довелось тренировать Бразилию?
Abris
Abris ответил RED_BLOOD
   676 / 1030
сегодня в 14:40
трындёж! Каррера дал результат! И вся Россия об этом знает!
7-0 - отличный результат.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил sir_Alex
   32 / 1030
сегодня в 14:38
Ни один тренер не даст результат, пока командой руководит Федун.
трындёж!
Каррера дал результат!
И вся Россия об этом знает!
Eddja
Eddja
   221 / 1030
сегодня в 14:34
Для кого и пердив результат.
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 1030
сегодня в 14:22
Выход в ФНЛ - тоже результат!!!
cska plus
cska plus ответил sir_Alex
   15 / 1030
сегодня в 14:18
Ни один тренер не даст результат, пока командой руководит Федун.
Извините но федуна никто не выгонит, это ваша судьба.
sir_Alex
sir_Alex
   57 / 1030
сегодня в 14:11
Ни один тренер не даст результат, пока командой руководит Федун.
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