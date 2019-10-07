Черчесов: «Главное, чтобы в „Спартаке“ был тренер, который дает результат»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации в московском «Спартаке».
Главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который дает результат. В «Спартаке» есть игроки, которые приходят готовыми и готовы играть во всех отношениях.
Отметим, что ранее СМИ сообщили о договоренности «Спартака» с Доменико Тедеско. Указывалось, что вскоре о назначении немецкого специалиста главным тренером «красно-белых» объявят официально.
Каррера дал результат!
И вся Россия об этом знает!
Каррера дал результат!
И вся Россия об этом знает!