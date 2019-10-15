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Кевин Глэйзер решил продать свою долю акций «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 15:04

Сообщается, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Кевин Глейзер решил продать свою долю акций английского клуба. 

14 лет назад МЮ перешел в руки американского семейства во главе с Малкомом Глейзером. В 2014 году Малком ушел из жизни, а шестеро его детей, включая Кевина, поделили между собой контрольный пакет акций клуба.

Утверждается, что недавно Кевин подал в комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о конвертации своих акций из категории B в категорию A. Акции категории A торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка и не дают прав на управление выпустившей их организацией. Действия Кевина означают, что он хочет продать свою долю. Пакет акций Кевина Глейзера оценивается в 365 миллионов евро.

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