Кевин Глэйзер решил продать свою долю акций «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 15:04

Сообщается, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Кевин Глейзер решил продать свою долю акций английского клуба.

14 лет назад МЮ перешел в руки американского семейства во главе с Малкомом Глейзером. В 2014 году Малком ушел из жизни, а шестеро его детей, включая Кевина, поделили между собой контрольный пакет акций клуба.