Кевин Глэйзер решил продать свою долю акций «Манчестер Юнайтед»

Сообщается, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Кевин Глейзер решил продать свою долю акций английского клуба.
14 лет назад МЮ перешел в руки американского семейства во главе с Малкомом Глейзером. В 2014 году Малком ушел из жизни, а шестеро его детей, включая Кевина, поделили между собой контрольный пакет акций клуба.
Утверждается, что недавно Кевин подал в комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о конвертации своих акций из категории B в категорию A. Акции категории A торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка и не дают прав на управление выпустившей их организацией. Действия Кевина означают, что он хочет продать свою долю. Пакет акций Кевина Глейзера оценивается в 365 миллионов евро.