Уткин оценил успехи полузащитника «Спартака» Глушенкова

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал успешное выступление полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова в матче квалификации к молодежному чемпионату Европы 2021 года, а также порассуждал о причинах отсутствия игровой практики Максима в «Спартаке».
Вот видите, Глушенков забивает, два отдает на гол и еще зарабатывает пенальти в матче за молодежку. Его «однокорытник» Умяров впечатлил своими отрезками в «Спартаке» уже раньше.
В «Спартаке»:
- у обоих эпизодические роли;
- несмотря на то, что Кононов анонсировал год назад, что они кандидаты в основу на ближайшее будущее;
- спортивная дирекция, которая их привела, вместе с селекционной службой давно в отставке;
- новая спортивная служба купила за 30 млн Крала и Тиля - дороговато.
А так все ок!
Также ранее клуб ФНЛ «Чертаново» посоветовал новому наставнику «Спартака» Тедеско обратить внимание на Глушенкова.