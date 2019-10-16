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Уткин оценил успехи полузащитника «Спартака» Глушенкова

сегодня, 12:23
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Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал успешное выступление полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова в матче квалификации к молодежному чемпионату Европы 2021 года, а также порассуждал о причинах отсутствия игровой практики Максима в «Спартаке».

Вот видите, Глушенков забивает, два отдает на гол и еще зарабатывает пенальти в матче за молодежку. Его «однокорытник» Умяров впечатлил своими отрезками в «Спартаке» уже раньше. 

В «Спартаке»:
- у обоих эпизодические роли;
- несмотря на то, что Кононов анонсировал год назад, что они кандидаты в основу на ближайшее будущее;
- спортивная дирекция, которая их привела, вместе с селекционной службой давно в отставке;
- новая спортивная служба купила за 30 млн Крала и Тиля - дороговато.

А так все ок!

Также ранее клуб ФНЛ «Чертаново» посоветовал новому наставнику «Спартака» Тедеско обратить внимание на Глушенкова. 

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Зейский
Зейский
   227 / 848
сегодня в 12:34
Хорошо придумано однокорытник, Вася иногда может заметить очевидное.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   119 / 848
сегодня в 12:30
На молодежке много денег не освоить, цорну это не интересно
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   37 / 848
сегодня в 12:28
"Однокорытник" это сильно сказано. )))
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