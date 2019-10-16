Уткин оценил успехи полузащитника «Спартака» Глушенкова

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал успешное выступление полузащитника «Спартака» в матче квалификации к молодежному чемпионату Европы 2021 года, а также порассуждал о причинах отсутствия игровой практики Максима в «Спартаке».

Вот видите, Глушенков забивает, два отдает на гол и еще зарабатывает пенальти в матче за молодежку. Его «однокорытник» Умяров впечатлил своими отрезками в «Спартаке» уже раньше.

В «Спартаке»:

- у обоих эпизодические роли;

- несмотря на то, что Кононов анонсировал год назад, что они кандидаты в основу на ближайшее будущее;

- спортивная дирекция, которая их привела, вместе с селекционной службой давно в отставке;

- новая спортивная служба купила за 30 млн Крала и Тиля - дороговато.

А так все ок!