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Эмери: «Мы не заслужили поражения, у „Шеффилда“ был всего один момент»

сегодня, 08:15
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

Мы не заслужили поражения. У соперника был один опасный момент, и он его реализовал. Прежде всего, мы должны стать лучше и не пропускать такие голы. Мы создали больше моментов, чем «Шеффилд», но не забили. Мы заслуживали большего. Они пропускают меньше всех в АПЛ, и когда они забили первыми, стало сложно.

У нас в каждом матче есть вызов. Сегодня у нас была большая задача — получить три очка. Мы играем с молодыми игроками в составе, которые набираются опыта, но самое важное — побеждать. Результат разочаровывает, мы должны извлечь урок из этого поражения.

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Все комментарии
Drossel
Drossel
сегодня в 17:29
с такой игрой мы заслуживаем поражения в каждом матче, надо сливать тренеришку продули бы матчей пять подряд глядишь и выгонят этого кретина.
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   169 / 857
сегодня в 11:44
Я ко всему готов, зная наше руководство, уверен, он до лета проработает и мы до лета будем "Гуд Ебенин" слушать (так фанаты "Арсенала" в Твиттере его за акцент называют). Там, где другие уволят раньше времени, у нас, наоборот, не уволят, пока фанаты не начнут самосожжения устраивать)) Не знаю, куда им сбегать, вон, Пеп с жирным контрактом не может с двух метров в ворота попасть и сам вместо этого туда залетает и не особенно расстраивается, Джаку все равно только в ФНЛ, кроме "Арсенала", возьмут, Обаме поздно уже куда-то уходить...
Обама, Ляка и Торрейра, мне кажется, вполне кого хочешь могут заинтересовать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   1 / 857
сегодня в 11:25
Сейчас еще появляется риск, что с такими результатами все топы, оставшиеся в команде, сбегут в летнее трансферное окно (ну, кроме пучеглазого :-)) и новых уже не чем привлечь
Я ко всему готов, зная наше руководство, уверен, он до лета проработает и мы до лета будем "Гуд Ебенин" слушать (так фанаты "Арсенала" в Твиттере его за акцент называют).

Там, где другие уволят раньше времени, у нас, наоборот, не уволят, пока фанаты не начнут самосожжения устраивать))

Не знаю, куда им сбегать, вон, Пеп с жирным контрактом не может с двух метров в ворота попасть и сам вместо этого туда залетает и не особенно расстраивается, Джаку все равно только в ФНЛ, кроме "Арсенала", возьмут, Обаме поздно уже куда-то уходить...
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   169 / 857
сегодня в 11:18
Конечно. Чего стоят эти идиотские розыгрыши с голкипером. Про полузащиту я уже не говорю, уже нет смысла в сотый раз расписывать.
Сейчас еще появляется риск, что с такими результатами все топы, оставшиеся в команде, сбегут в летнее трансферное окно (ну, кроме пучеглазого :-)) и новых уже не чем привлечь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   1 / 857
сегодня в 11:16
Он-Унаи?
Конечно. Чего стоят эти идиотские розыгрыши с голкипером. Про полузащиту я уже не говорю, уже нет смысла в сотый раз расписывать.
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   169 / 857
сегодня в 11:14
Он вообще, кажется, мало соображает, что происходит.
Он-Унаи?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   1 / 857
сегодня в 11:08
Шикарный этот "розыгрыш мяча с вратарем" вчера " впечатлил", 30+% времени владения заключалось в опасной перепасовке около своей штрафной, 2-3 прессингующих игрока Шеффилда сдерживали Арсенал на своей половине поля, защитники с одной стороны боятся ошибиться и пасуют "понадежней", с другой стороны всё выглядит очень опасно и имеет нулевой КПД, а заканчивается в итоге выносом и потерей (так и Лено мог не разыгрывать и сразу вынести) Мож полузащита плохо предлагается, вопрос почему? Если защитники в такой игре чувствуют неуверенно, то нафиг этот элемент практиковать? Нападение, было на голодняке в основном. Ну, и с мячом всегда Гёндузи, вся ставка на то что молодой пацан зарешает. ПЛАН СУПЕР!
Он вообще, кажется, мало соображает, что происходит.
aNOOBis
aNOOBis
   169 / 857
сегодня в 10:47
Шикарный этот "розыгрыш мяча с вратарем" вчера " впечатлил", 30+% времени владения заключалось в опасной перепасовке около своей штрафной, 2-3 прессингующих игрока Шеффилда сдерживали Арсенал на своей половине поля, защитники с одной стороны боятся ошибиться и пасуют "понадежней", с другой стороны всё выглядит очень опасно и имеет нулевой КПД, а заканчивается в итоге выносом и потерей (так и Лено мог не разыгрывать и сразу вынести) Мож полузащита плохо предлагается, вопрос почему? Если защитники в такой игре чувствуют неуверенно, то нафиг этот элемент практиковать? Нападение, было на голодняке в основном. Ну, и с мячом всегда Гёндузи, вся ставка на то что молодой пацан зарешает. ПЛАН СУПЕР!
ZaZizu
ZaZizu
   279 / 857
сегодня в 09:47
увольте уже это тело,оставьте Боулда с Юнбергом+Пера верните!
Рома Олейник
Рома Олейник
   192 / 857
сегодня в 09:11
Бл, каждый тренер после каждого поражения говорит, что нужно извлечь урок. Банальней фразы я не знаю.
ДСА
ДСА
   255 / 857
сегодня в 08:31
Надеялись легко победить - не получилось.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
   699 / 857
сегодня в 08:26
Был момент и мы его использовали!
Брулин
Брулин
   96 / 857
сегодня в 08:24
Обьясните этому пацаненку , что в футбол выигрывает тот , кто забивает , а не создает голевые моменты !
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