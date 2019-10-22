Эмери: «Мы не заслужили поражения, у „Шеффилда“ был всего один момент»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

Мы не заслужили поражения. У соперника был один опасный момент, и он его реализовал. Прежде всего, мы должны стать лучше и не пропускать такие голы. Мы создали больше моментов, чем «Шеффилд», но не забили. Мы заслуживали большего. Они пропускают меньше всех в АПЛ , и когда они забили первыми, стало сложно.

У нас в каждом матче есть вызов. Сегодня у нас была большая задача — получить три очка. Мы играем с молодыми игроками в составе, которые набираются опыта, но самое важное — побеждать. Результат разочаровывает, мы должны извлечь урок из этого поражения.