Маццарри: «Я зол – не люблю проигрывать, когда мы этого не заслуживали»

Главный тренер «Торино» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 11-го тура Серии А.

Я зол, потому что не люблю проигрывать, особенно когда мы этого не заслуживали.

После финального свистка я сказал ребятам, что горжусь тем, что они сделали сегодня, но теперь они должны играть с таким же голодом в каждом матче. Чтобы сделать настоящий шаг вперёд, теперь мы должны видеть перед собой футболки «Ювентуса» в каждом матче. Если игроки сохранят этот настрой, я уверен – очки польются рекой.