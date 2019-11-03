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Маццарри: «Я зол – не люблю проигрывать, когда мы этого не заслуживали»

03 ноября 2019, 07:30
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 11-го тура Серии А.

Я зол, потому что не люблю проигрывать, особенно когда мы этого не заслуживали.

После финального свистка я сказал ребятам, что горжусь тем, что они сделали сегодня, но теперь они должны играть с таким же голодом в каждом матче. Чтобы сделать настоящий шаг вперёд, теперь мы должны видеть перед собой футболки «Ювентуса» в каждом матче. Если игроки сохранят этот настрой, я уверен – очки польются рекой.

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Все комментарии
zotbet
zotbet
   334 / 946
04 ноября в 02:39
сказочник)))
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
03 ноября в 12:35
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана
       5 / 946
    03 ноября в 08:19
    А что вы создали за игру? Моментов то было ноль целых, хрен десятых, еще и время тянули как могли. Это конечно заявка на победу. Ахаха)
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    03 ноября в 07:47
    Ещё придётся не один раз злиться.
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