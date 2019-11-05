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«Челси» хочет купить форварда «Лиона»

05 ноября 2019, 10:51

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Англии, пишет Daily Mail.

На 23-летнего игрока претендует «Челси». Напомним, что 20 ноября CAS рассмотрит апелляцию лондонцев о снятии трансферного запрета. Ранее сообщалось, что Дембеле также интересуется МЮ.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   137 / 946
05 ноября в 11:21
Большой вопрос... Скорее, утка, чтобы своих подстимулировать...)))
Медив
Медив ответил Don trambon
   128 / 946
05 ноября в 11:19
Один ответ на всё - Чалов))0
Как вариант, но в начале в Витесс, если Леня возьмет
Don trambon
Don trambon ответил Медив
   64 / 946
05 ноября в 11:18
Ну такой футбол сейчас. Шейхи в одно ТО купили двух левых дефов за 50 лямов каждый. Если клуб хочет за что то бороться, нужен большой резерв, матчей то дофига. В академии сейчас нет особо талантливых форвардов, которых можно подтянуть. Придется кого то покупать.
Один ответ на всё - Чалов))0
Медив
Медив ответил Don trambon
   128 / 946
05 ноября в 11:16
В любом случае 40+ млн на лавку слишком жирно, или у Абрамовича деньги ляжку жгут после бана ТО) Да и сам Дембель хочет ли повторить свой путь АПЛ-Шотландия-Франция)
Ну такой футбол сейчас. Шейхи в одно ТО купили двух левых дефов за 50 лямов каждый. Если клуб хочет за что то бороться, нужен большой резерв, матчей то дофига. В академии сейчас нет особо талантливых форвардов, которых можно подтянуть. Придется кого то покупать.
Don trambon
Don trambon ответил Медив
   64 / 946
05 ноября в 11:12
Если проиграет конкуренцию, то на лавку. Но по факту, это по душу Жиру. Он откровенно дровяной в этом году. Проиграл конкуренцию даже Мише. С Мишей вопрос сложнее. У него контракт заканчивается через год, если не захочет его продлить, его надо продавать уже зимой. А продлить его он вряд ли захочет. Здесь он чистый второй нап, а в каком-нибудь Палаце был бы топ звездой. Хотя опять же, сейчас Мише дают больше времени, если он будет играть так, как в последних играх, возможно зимой и посадит на лавку Абрахама, получит новый контракт, а Дембеле поедет в МЮ
В любом случае 40+ млн на лавку слишком жирно, или у Абрамовича деньги ляжку жгут после бана ТО)
Да и сам Дембель хочет ли повторить свой путь АПЛ-Шотландия-Франция)
Медив
Медив ответил Don trambon
   128 / 946
05 ноября в 11:06
Абрахам уже не катит или на лавку? лил.
Если проиграет конкуренцию, то на лавку. Но по факту, это по душу Жиру. Он откровенно дровяной в этом году. Проиграл конкуренцию даже Мише.
С Мишей вопрос сложнее. У него контракт заканчивается через год, если не захочет его продлить, его надо продавать уже зимой. А продлить его он вряд ли захочет. Здесь он чистый второй нап, а в каком-нибудь Палаце был бы топ звездой.
Хотя опять же, сейчас Мише дают больше времени, если он будет играть так, как в последних играх, возможно зимой и посадит на лавку Абрахама, получит новый контракт, а Дембеле поедет в МЮ
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
05 ноября в 10:52
Абрахам уже не катит или на лавку? лил.
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