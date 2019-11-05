«Челси» хочет купить форварда «Лиона»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Англии, пишет Daily Mail.
На 23-летнего игрока претендует «Челси». Напомним, что 20 ноября CAS рассмотрит апелляцию лондонцев о снятии трансферного запрета. Ранее сообщалось, что Дембеле также интересуется МЮ.
Да и сам Дембель хочет ли повторить свой путь АПЛ-Шотландия-Франция)
Да и сам Дембель хочет ли повторить свой путь АПЛ-Шотландия-Франция)
С Мишей вопрос сложнее. У него контракт заканчивается через год, если не захочет его продлить, его надо продавать уже зимой. А продлить его он вряд ли захочет. Здесь он чистый второй нап, а в каком-нибудь Палаце был бы топ звездой.
Хотя опять же, сейчас Мише дают больше времени, если он будет играть так, как в последних играх, возможно зимой и посадит на лавку Абрахама, получит новый контракт, а Дембеле поедет в МЮ
С Мишей вопрос сложнее. У него контракт заканчивается через год, если не захочет его продлить, его надо продавать уже зимой. А продлить его он вряд ли захочет. Здесь он чистый второй нап, а в каком-нибудь Палаце был бы топ звездой.
Хотя опять же, сейчас Мише дают больше времени, если он будет играть так, как в последних играх, возможно зимой и посадит на лавку Абрахама, получит новый контракт, а Дембеле поедет в МЮ