Генеральный директор «Зенита» рассказал о состоянии Малкома и Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поведал о состоянии восстанавливающихся футболистов:

Ждём восстановления Малкома. Также надеемся на . Он тренируется и набирает форму. Видно, у него огромное желание, он соскучился по футболу. К сожалению, не могу порадовать в ситуации с , пока не могу назвать сроки возвращения его в команду.