Генеральный директор «Зенита» рассказал о состоянии Малкома и Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поведал о состоянии восстанавливающихся футболистов:
Ждём восстановления Малкома. Также надеемся на Александра Кокорина. Он тренируется и набирает форму. Видно, у него огромное желание, он соскучился по футболу. К сожалению, не могу порадовать в ситуации с Андреем Луневым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду.
Ранее Медведев прокомментировал судейство в матчах РПЛ.
МАЛКОМ ЕЩЁ НЕ НАЧИНАЛ ИГРАТЬ, НАБЕРЁМСЯ ТЕРПЕНИЯ...
МАЛКОМ ЕЩЁ НЕ НАЧИНАЛ ИГРАТЬ, НАБЕРЁМСЯ ТЕРПЕНИЯ...
Ну и Кокоша показать, что у него есть я..ца...
Ну и Кокоша показать, что у него есть я..ца...