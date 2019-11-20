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Генеральный директор «Зенита» рассказал о состоянии Малкома и Кокорина

20 ноября 2019, 18:43

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поведал о состоянии восстанавливающихся футболистов:

Ждём восстановления Малкома. Также надеемся на Александра Кокорина. Он тренируется и набирает форму. Видно, у него огромное желание, он соскучился по футболу. К сожалению, не могу порадовать в ситуации с Андреем Луневым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду.

Ранее Медведев прокомментировал судейство в матчах РПЛ

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   542 / 831
21 ноября в 01:05
Малколм должен показать хороший уровень... Кокорин рвётся в бой, жаль, что игра о Спартаком до весеннего перерыва и поставлена после ЛЧ через два дня,всё делают, чтобы вытащить из болота этих хрю...
grazie100
grazie100
   542 / 831
21 ноября в 01:01
Кого волнует вопрос денег - интересуетесь заработками в госкорпораций...
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
21 ноября в 00:48
Кокорин - Малкому: "Мы, тут сидим, а денюжки идут!" Малком в ответ: "Ну, вот мы и в Хопре!"
112910415
112910415
   67 / 831
20 ноября в 21:30
Малком уникальный футболист : даже злопыхатели не говорят о его ошибках, их нет !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Чист
   25 / 831
20 ноября в 21:09
Ничего не докажут кому надо наварились -остальное уже история - кому это надо -ищут наверно другого
Про Халка в своё время тоже самое говорили, а он порвал всю РПЛ.
МАЛКОМ ЕЩЁ НЕ НАЧИНАЛ ИГРАТЬ, НАБЕРЁМСЯ ТЕРПЕНИЯ...
Чист
Чист ответил Ангел неБесГрешен
   202 / 831
20 ноября в 21:04
Здоровья игрокам. Малком должен доказать, что не зря за него заплатили такие деньги. Ну и Кокоша показать, что у него есть я..ца...
Ничего не докажут кому надо наварились -остальное уже история - кому это надо -ищут наверно другого
Бубнин
Бубнин
   71 / 831
20 ноября в 20:58
Все нормально, состояние растет!
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
20 ноября в 19:52
А пока денюжки сквозь пальцы утекают.
romanDonskoy
romanDonskoy
20 ноября в 19:50
Что с Лунёвым то ? и не понятно не чего
nubom
nubom
   91 / 831
20 ноября в 19:41
Ни о чем не сказал...
time out
time out
   41 / 831
20 ноября в 19:41
Пьют на троих, но Лунев злоупотребляет, давно втянулся.
Бомж немытый
Бомж немытый
   51 / 831
20 ноября в 19:24
Негр хорошо устроился в больничке за государственные деньги России.
Zenit_84
Zenit_84
   323 / 831
20 ноября в 19:22
Удачи ребятам!!!
Big krendel
Big krendel
   33 / 831
20 ноября в 19:18
Значит весной Зенит будет громить соперников.)))
kastites
kastites
   357 / 831
20 ноября в 19:02
Прекрасно !!!!!!!!!
Abverin
Abverin
   48 / 831
20 ноября в 18:55
Здоровья зенитовцам!
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
20 ноября в 18:51
    BCB
    BCB
       118 / 831
    20 ноября в 18:50
    Вилков поможет
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       25 / 831
    20 ноября в 18:50
    Здоровья игрокам. Малком должен доказать, что не зря за него заплатили такие деньги.
    Ну и Кокоша показать, что у него есть я..ца...
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