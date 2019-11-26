Форвард «Атлетика» Уильямс сыграл 133 матча подряд и установил рекорд клуба

сегодня, 12:59

Форвард «Атлетика» из Бильбао стал новым рекордсменом клуба по количеству матчей в испанской Примере подряд.

Матч 14-го тура против «Осасуны» стал для 25-летнего испанца 133 кряду, тем самым, Иньяки обошел предыдущего держателя рекорда, голкипера Кармело Седруна, отыгравшего 132 матча подряд.

Абсолютный рекорд среди всех игроков Примеры принадлежит бывшему защитнику «Реал Сосьедада» Хуану Антонио Ларраньяге, который провел 202 встречи без пропусков.

К слову, недавно Уильямс заявил, что хотел бы остаться в «Атлетике» до конца карьеры.