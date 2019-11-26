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Форвард «Атлетика» Уильямс сыграл 133 матча подряд и установил рекорд клуба

сегодня, 12:59

Форвард «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс стал новым рекордсменом клуба по количеству матчей в испанской Примере подряд.

Матч 14-го тура против «Осасуны» стал для 25-летнего испанца 133 кряду, тем самым, Иньяки обошел предыдущего держателя рекорда, голкипера Кармело Седруна, отыгравшего 132 матча подряд.

Абсолютный рекорд среди всех игроков Примеры принадлежит бывшему защитнику «Реал Сосьедада» Хуану Антонио Ларраньяге, который провел 202 встречи без пропусков.

К слову, недавно Уильямс заявил, что хотел бы остаться в «Атлетике» до конца карьеры.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   301 / 862
сегодня в 15:53
202 матча без пропусков это больше 5 лет. О..ренеть!
Шишанутый
Шишанутый
   175 / 862
сегодня в 14:20
Приличный форвард. Поздравляю с рекордом! Пусть еще столько же матчей за басков проведет и отгрузит по больше голов каталонцам.
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 14:14
Нехрена делать этим статистам.
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