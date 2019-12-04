Жоау Мариу: «В Италии пора начать арестовывать людей за расизм»

Полузащитник «Локомотива» , права на которого принадлежат «Интеру», в интервью Associated Press высказался о проблеме расизма на стадионах в Италии.

В Италии необходимо поменять психологию. Как только придёт понимание, что проблема существует, они действительно смогут что-то поменять. Но на данный момент они не осознают, насколько серьёзна эта проблема.

Это происходит повсюду. Это грустно, но это так. Со мной это тоже случалось, как и с моими друзьями. Это происходит каждый день.

Нужно банить людей. Нужно начинать арестовывать их. Ведь можно реально что-то изменить. Мы должны воспринимать это всерьёз. Иначе мы так и будем просто говорить об этом и сокрушаться.