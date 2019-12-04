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Жоау Мариу: «В Италии пора начать арестовывать людей за расизм»

сегодня, 03:03

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», в интервью Associated Press высказался о проблеме расизма на стадионах в Италии.

В Италии необходимо поменять психологию. Как только придёт понимание, что проблема существует, они действительно смогут что-то поменять. Но на данный момент они не осознают, насколько серьёзна эта проблема.

Это происходит повсюду. Это грустно, но это так. Со мной это тоже случалось, как и с моими друзьями. Это происходит каждый день.

Нужно банить людей. Нужно начинать арестовывать их. Ведь можно реально что-то изменить. Мы должны воспринимать это всерьёз. Иначе мы так и будем просто говорить об этом и сокрушаться.

Президент УЕФА Александер Чеферин вчера выступил с заявлением о том, что организация будет принимать новые меры для борьбы с расизмом.

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Все комментарии
Triem
Triem
   556 / 1013
сегодня в 04:57
Чувак не в курсе что тюрем не хватит на всё население Италии.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   210 / 1013
сегодня в 04:26
Чемодан, вокзал, Африка...
alexgurzan
alexgurzan
   38 / 1013
сегодня в 04:14
Вероятно 60 минут+, считается уже как полный матч или просто в целом тот факт, что матч закончился не всухую, уже не сухарь для какого либо игрока.
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 1013
сегодня в 03:48
Прав Марио. А то достали уже эти расисты и нацисты! Надо давать им по 15 суток может тогда ухать перестанут и бананами кидатся. А если и после этого не перестанут то засунуть им эти бананы в одно место.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   201 / 1013
сегодня в 03:18
Де Брюйне заменили на 80-й при счете 3-0, по идее это сухарь полузащитника или я не прав? Кроме того в выборе состава у Челси отсутствует Маунт и это довольно печально.
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