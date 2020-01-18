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Платини: «ФИФА и CAS - это мафия»

сегодня, 14:49

Бывший президент УЕФА Мишель Платини сравнил работу ФИФА и Спортивного арбитражного суда (CAS) с действиями мафии.

ФИФА и CAS действуют как мафия. Они делают то, что хотят. Никто не отслеживает их работу. Они могут заставить кого угодно исчезнуть из футбола. В данном случае, они устранили меня. Они сделали всё, чтобы я не стал президентом ФИФА.

Что касается завершения моей дисквалификации, я чувствовал себя спокойно, но знал, что этот факт не имеет значения для ФИФА. Инфантино никогда не позволит мне вернуться. Всё было отлично спланировано. Недаром моё отстранение закончилось только в октябре 2019 года, через несколько месяцев после переизбрания президента ФИФА.

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RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 18:04
Мафия - это гоббентус и федерация футбола Италии, а ты просто его выкормыш. Плюс еще недалекий и глупый. Надеюсь лигу наций также ликвидируют как и твои реформы лч
beefs
beefs
сегодня в 17:52
Мафия против мафии...
Action
Action ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 16:39
Коррупционер таких называют, а не олень... А вообще мировое сообщество могло бы осадить Катар, они скупают все чемпионаты уже для собственного распила уже (основной метод вывода шейхами денег в собственность - строительство втридорога спорткомплексов и стадионов по пустыням компаниями, аффилированными с шейхами, вот почему все чемпионаты там проходят). Как пример, они "выиграли" несколько лет назад право на проведение женского ЧМ по шахматам, куда в итоге отказались ехать первое и второе место в мире по рейтингу, так как уже ездили один раз туда, и их заставляли полностью заворачиваться в ткань, ходить постоянно рядом в родственниками и играть в душных некондиционируемых помещениях. Собственно Катару ЧМ по футболу нафиг не нужен, он нужен только шейхам для распила денег. Поэтому уровень организации, уверяю, будет ужасным.
До ЧМ-18 никто в ближайшее время не дотянет
Медив
Медив
сегодня в 15:30
Миша обиделся, арабские бабки брали все, а за яйцa схватили только его и пару негров
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:24
Платини,ты должен при помощи своей мафии загасить мафию сицилийского магната Инфантино и при этом не забудь прихватить с собой Мутко с Дзюбой,Дзюба конечно для прикола,он ни на что не способен,кроме балаболства.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Питерские гоблины
сегодня в 15:21
Хорошим футболистом был. И реально ср аным чинушей. Отдать ЧМ Катару?? Играть зимой?? При + 40?? Ну кто ты Миша как не олень))
Коррупционер таких называют, а не олень...

А вообще мировое сообщество могло бы осадить Катар, они скупают все чемпионаты уже для собственного распила уже (основной метод вывода шейхами денег в собственность - строительство втридорога спорткомплексов и стадионов по пустыням компаниями, аффилированными с шейхами, вот почему все чемпионаты там проходят).

Как пример, они "выиграли" несколько лет назад право на проведение женского ЧМ по шахматам, куда в итоге отказались ехать первое и второе место в мире по рейтингу, так как уже ездили один раз туда, и их заставляли полностью заворачиваться в ткань, ходить постоянно рядом в родственниками и играть в душных некондиционируемых помещениях.

Собственно Катару ЧМ по футболу нафиг не нужен, он нужен только шейхам для распила денег. Поэтому уровень организации, уверяю, будет ужасным.
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 15:11
Хорошим футболистом был. И реально ср аным чинушей. Отдать ЧМ Катару?? Играть зимой?? При + 40?? Ну кто ты Миша как не олень))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:09
к ним можно добавить VADA))))))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 14:56
А ты кто Платини?не Маф?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:55
Бывший глава мафии раскрыл некоторые подробности.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 14:54
Так и есть. Это не мафия, а коррупция.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:54
Обида в Мишане говорит а не сам он.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:51
Мишка обиделся!!!
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