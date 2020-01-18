Платини: «ФИФА и CAS - это мафия»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини сравнил работу ФИФА и Спортивного арбитражного суда ( CAS ) с действиями мафии.

ФИФА и CAS действуют как мафия. Они делают то, что хотят. Никто не отслеживает их работу. Они могут заставить кого угодно исчезнуть из футбола. В данном случае, они устранили меня. Они сделали всё, чтобы я не стал президентом ФИФА .