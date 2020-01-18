Платини: «ФИФА и CAS - это мафия»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини сравнил работу ФИФА и Спортивного арбитражного суда (CAS) с действиями мафии.
ФИФА и CAS действуют как мафия. Они делают то, что хотят. Никто не отслеживает их работу. Они могут заставить кого угодно исчезнуть из футбола. В данном случае, они устранили меня. Они сделали всё, чтобы я не стал президентом ФИФА.
Что касается завершения моей дисквалификации, я чувствовал себя спокойно, но знал, что этот факт не имеет значения для ФИФА. Инфантино никогда не позволит мне вернуться. Всё было отлично спланировано. Недаром моё отстранение закончилось только в октябре 2019 года, через несколько месяцев после переизбрания президента ФИФА.
А вообще мировое сообщество могло бы осадить Катар, они скупают все чемпионаты уже для собственного распила уже (основной метод вывода шейхами денег в собственность - строительство втридорога спорткомплексов и стадионов по пустыням компаниями, аффилированными с шейхами, вот почему все чемпионаты там проходят).
Как пример, они "выиграли" несколько лет назад право на проведение женского ЧМ по шахматам, куда в итоге отказались ехать первое и второе место в мире по рейтингу, так как уже ездили один раз туда, и их заставляли полностью заворачиваться в ткань, ходить постоянно рядом в родственниками и играть в душных некондиционируемых помещениях.
Собственно Катару ЧМ по футболу нафиг не нужен, он нужен только шейхам для распила денег. Поэтому уровень организации, уверяю, будет ужасным.
А вообще мировое сообщество могло бы осадить Катар, они скупают все чемпионаты уже для собственного распила уже (основной метод вывода шейхами денег в собственность - строительство втридорога спорткомплексов и стадионов по пустыням компаниями, аффилированными с шейхами, вот почему все чемпионаты там проходят).
Как пример, они "выиграли" несколько лет назад право на проведение женского ЧМ по шахматам, куда в итоге отказались ехать первое и второе место в мире по рейтингу, так как уже ездили один раз туда, и их заставляли полностью заворачиваться в ткань, ходить постоянно рядом в родственниками и играть в душных некондиционируемых помещениях.
Собственно Катару ЧМ по футболу нафиг не нужен, он нужен только шейхам для распила денег. Поэтому уровень организации, уверяю, будет ужасным.