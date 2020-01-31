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«Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Кинга

сегодня, 08:04

По информации британских СМИ, «Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в продаже нападающего Джошуа Кинга.

Источник сообщает, что главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер рассматривал Кинга в качестве замены травмированному Маркусу Рэшфорду, однако «Борнмут» не захотел начинать переговоры по продаже одного из своих лидеров. 

Наставник «вишенок» Эдди Хоу не собирается отпускать Джошуа, так как клуб борется за сохранение прописки в Премьер-Лиге.

В текущем сезоне норвежский нападающий сыграл в 16 матчах АПЛ, забил два гола и сделал три ассиста.

Также трансферной целью МЮ является форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе.

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