«Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Кинга

сегодня, 08:04

По информации британских СМИ , «Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в продаже нападающего .

Источник сообщает, что главный тренер МЮ рассматривал Кинга в качестве замены травмированному , однако «Борнмут» не захотел начинать переговоры по продаже одного из своих лидеров.

Наставник «вишенок» не собирается отпускать Джошуа, так как клуб борется за сохранение прописки в Премьер-Лиге.

В текущем сезоне норвежский нападающий сыграл в 16 матчах АПЛ , забил два гола и сделал три ассиста.