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«Боруссия» Д повысила цену на Джейдона Санчо

10 февраля 2020, 17:39

По информации Don Balon, дортмундская «Боруссия» повысила цену на полузащитника команды Джейдона Санчо до 120 миллионов фунтов.

Сообщается, что поводом для поднятия цены на 19-летнего игрока стал его прогресс за последние месяцы. Раньше руководство «шмелей» оценивало Джейдона в 100 миллионов фунтов.

Главными претендентами на Санчо являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне вингер забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.

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Leha-ha50
Leha-ha50
10 февраля в 21:36
Цена конечно заоблачная!!! Но кто то может и клюнет?!?
cheerful
cheerful
10 февраля в 20:36
интересно , а кто из ныне играющих британских ногомячистов стоит примерно так же?
Кейн и Стерлинг не в счет .
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
10 февраля в 20:11
в итоге уйдет в баварию или псж)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
10 февраля в 19:15
Надеюсь МЮ его купит летом
Шатаут
Шатаут
10 февраля в 18:38
Парень хорош!!! Креативен... Барсе бы его... Но Бартомеу и Абидаль глупы...
ДСА
ДСА
10 февраля в 18:24
Сильный игрок.
волгодон 2
волгодон 2
10 февраля в 18:12
дорогой папуас
dimagas2
dimagas2
10 февраля в 17:55
После Евро будет все 200_)))
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