«Боруссия» Д повысила цену на Джейдона Санчо

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10 февраля 2020, 17:39

По информации Don Balon, дортмундская «Боруссия» повысила цену на полузащитника команды до 120 миллионов фунтов.

Сообщается, что поводом для поднятия цены на 19-летнего игрока стал его прогресс за последние месяцы. Раньше руководство «шмелей» оценивало Джейдона в 100 миллионов фунтов.

Главными претендентами на Санчо являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне вингер забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.