«Боруссия» Д повысила цену на Джейдона Санчо

По информации Don Balon, дортмундская «Боруссия» повысила цену на полузащитника команды Джейдона Санчо до 120 миллионов фунтов.
Сообщается, что поводом для поднятия цены на 19-летнего игрока стал его прогресс за последние месяцы. Раньше руководство «шмелей» оценивало Джейдона в 100 миллионов фунтов.
Главными претендентами на Санчо являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне вингер забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.
Кейн и Стерлинг не в счет .
Кейн и Стерлинг не в счет .