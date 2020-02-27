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Тошич перебрался в китайский клуб

сегодня, 14:02

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.

32-летний футболист стал игроком «Тайчжоу Юаньда». Клуб выступает во втором дивизионе страны. Если верить слухам, то на экс-хавбека ЦСКА также претендовал «Кайрат».

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:21
Либо новости не смотрит
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 14:21
Это уже ни в какие ворота просто. "Нет пределов мерзости человеческой" (с)
https://m.soccer.ru/users/knyaginya-i-kartoshka-dva-oligofrena-vazgenka-ih-soska
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 14:10
Удачи тебе, Зоран, где бы ты ни играл💪💪💪💪
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