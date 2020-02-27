Тошич перебрался в китайский клуб

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.
32-летний футболист стал игроком «Тайчжоу Юаньда». Клуб выступает во втором дивизионе страны. Если верить слухам, то на экс-хавбека ЦСКА также претендовал «Кайрат».
Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.
32-летний футболист стал игроком «Тайчжоу Юаньда». Клуб выступает во втором дивизионе страны. Если верить слухам, то на экс-хавбека ЦСКА также претендовал «Кайрат».
https://m.soccer.ru/users/knyaginya-i-kartoshka-dva-oligofrena-vazgenka-ih-soska
https://m.soccer.ru/users/knyaginya-i-kartoshka-dva-oligofrena-vazgenka-ih-soska