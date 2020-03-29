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Гравина: «„Ювентус“ должен стать примером для всех»

сегодня, 18:51

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина считает, что примеру «Ювентуса», где все игроки согласились пойти на снижение заработной платы в условиях пандемии коронавирусной инфекции, должны последовать остальные клубы Серии А.

Соглашение, заключенное в «Ювентусе», должно стать примером для всей системы. Я благодарен Джорджо Кьеллини, его товарищам по команде и Маурицио Сарри за их решение. Единство и солидарность мира футбола могли бы стать ответом в условиях нынешней чрезвычайной ситуации.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:51
Хороший пример! Кто следующий????
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:59
Вообщем то да!
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