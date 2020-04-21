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Лукаку подозревает, что футболисты «Интера» могли переболеть коронавирусом

21 апреля 2020, 19:34

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что в январе многие игроки команды болели, но точно никто не знает, был ли это коронавирус или нет.

В декабре у нас была неделя выходных, потом мы вернулись к работе, и я клянусь, что 23 из 25 игроков заболели. Я не шучу. Мы играли против «Кальяри» Раджи Наингголана, и через 25 минут один из наших защитников был заменен примерно через 25 минут. Он не мог продолжать и почти потерял сознание.

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Ruslan3132
Ruslan3132
21 апреля в 23:38
Сыграли 1-1 и был заменен на 17 мин Шкриньяр на Година.
Вроде не врет. Вполне возможно что 30-40% населения мира уже переболели
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 23:00
А что в Интере своего врача нет
CPS
CPS
21 апреля в 20:29
И что с того?
dimagas2
dimagas2
21 апреля в 19:53
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 19:39
и этот в спецы-вирусологи метит)))
beefs
beefs
21 апреля в 19:34
а чего он так волнуется
SSPZ
SSPZ
21 апреля в 19:34
возможно и так, что некоторые переболели
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