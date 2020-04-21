Лукаку подозревает, что футболисты «Интера» могли переболеть коронавирусом

Нападающий «Интера» заявил, что в январе многие игроки команды болели, но точно никто не знает, был ли это коронавирус или нет.

В декабре у нас была неделя выходных, потом мы вернулись к работе, и я клянусь, что 23 из 25 игроков заболели. Я не шучу. Мы играли против «Кальяри» Раджи Наингголана, и через 25 минут один из наших защитников был заменен примерно через 25 минут. Он не мог продолжать и почти потерял сознание.