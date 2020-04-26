Побегалов: «У „Шинника“ из года в год одни и те же перспективы»

Главный тренер «Шинника» опроверг слухи, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности.

Сейчас есть модное слово «фейк». Не знаю, чем эта информация могла быть подкреплена. Мы чувствуем заботу со стороны нашего Совета учредителей и руководства клуба. В этих сложнейших условиях идет постоянная работа, многое удается и просматриваются перспективы. Честно говоря, был удивлен этой информацией, которая, думаю, не соответствует действительности. Надеюсь, что как и всегда, возобладает здравый смысл.

Перспективы? У «Шинника» из года в год одни и те же перспективы — уменьшать сумму долгов, выходить в «ноль» и добиваться максимальных результатов при тех вложениях, которые запланированы определенным образом.