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Побегалов: «У „Шинника“ из года в год одни и те же перспективы»

сегодня, 11:38

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов опроверг слухи, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности.

Сейчас есть модное слово «фейк». Не знаю, чем эта информация могла быть подкреплена. Мы чувствуем заботу со стороны нашего Совета учредителей и руководства клуба. В этих сложнейших условиях идет постоянная работа, многое удается и просматриваются перспективы. Честно говоря, был удивлен этой информацией, которая, думаю, не соответствует действительности. Надеюсь, что как и всегда, возобладает здравый смысл.

Перспективы? У «Шинника» из года в год одни и те же перспективы — уменьшать сумму долгов, выходить в «ноль» и добиваться максимальных результатов при тех вложениях, которые запланированы определенным образом.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:23
В СССР Шинник тоже обитал в первой лиге без особых амбиций, зато массово поставлял ценные кадры для вышки.
Adepta
Adepta
сегодня в 12:45
Так живут почти все наши клубы.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:32
шинник не выплавит теперь))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:05
А хочется в Премьер-Лигу.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 11:41
Такая судьба у Шинника, не блестать.
AgentART
AgentART
сегодня в 11:38
А толку никакого.
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