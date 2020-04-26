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Побегалов: «Первенство ФНЛ возобновится 21 июня»

сегодня, 11:41

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился мыслями о том, будет ли доигран нынешний сезон. 

Думаю сезон будет доигран. Отталкиваюсь от тенденции в европейских странах, где ситуация с коронавирусом не лучше, чем в России, а даже хуже. Вижу желание и рекомендации УЕФА, закончить к определенной дате национальные чемпионаты и первенства по футболу.

Буквально вчера разговаривал с президентом ФНЛ Игорем Викторовичем Ефремовым, который дал определенные ориентиры. 27 апреля будет очередное плановое совещание руководителей Премьер-Лиги, а в свете этого 30 апреля руководители ФНЛ и клубы лиги будут обсуждать возможные даты проведения оставшихся матчей ФНЛ сезона 2019-20. Не исключено, что первенство ФНЛ возобновится 21 июня. Именно эту дату аккуратно назвал Игорь Викторович Ефремов.

Ранее Побегалов рассказал о перспективах «Шинника».  

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:28
Пророк, чтоли.
DanjaG
DanjaG
сегодня в 12:58
Маловероятно.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 12:41
Лучше бы командой занимался, чем болтовней.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:23
одни нострадамусы кругом))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:11
Хорошо бы ,но 21 июня не единственная дата.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:09
Посмотрим насколько это реально???
VIPded
VIPded
сегодня в 11:59
Хотелось бы... Всем Здоровья!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:50
Нам бы РПЛ досмотреть, а ФНЛ как-нибудь переживём)
ДСА
ДСА
сегодня в 11:45
Пора ставки принимать.
mtu4rgd7v6fr
mtu4rgd7v6fr
сегодня в 11:41
Хорошо. Будем смотреть.
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