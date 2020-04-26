Побегалов: «Первенство ФНЛ возобновится 21 июня»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился мыслями о том, будет ли доигран нынешний сезон.
Думаю сезон будет доигран. Отталкиваюсь от тенденции в европейских странах, где ситуация с коронавирусом не лучше, чем в России, а даже хуже. Вижу желание и рекомендации УЕФА, закончить к определенной дате национальные чемпионаты и первенства по футболу.
Буквально вчера разговаривал с президентом ФНЛ Игорем Викторовичем Ефремовым, который дал определенные ориентиры. 27 апреля будет очередное плановое совещание руководителей Премьер-Лиги, а в свете этого 30 апреля руководители ФНЛ и клубы лиги будут обсуждать возможные даты проведения оставшихся матчей ФНЛ сезона 2019-20. Не исключено, что первенство ФНЛ возобновится 21 июня. Именно эту дату аккуратно назвал Игорь Викторович Ефремов.
Ранее Побегалов рассказал о перспективах «Шинника».