Побегалов: «Первенство ФНЛ возобновится 21 июня»

Главный тренер «Шинника» поделился мыслями о том, будет ли доигран нынешний сезон.

Думаю сезон будет доигран. Отталкиваюсь от тенденции в европейских странах, где ситуация с коронавирусом не лучше, чем в России, а даже хуже. Вижу желание и рекомендации УЕФА , закончить к определенной дате национальные чемпионаты и первенства по футболу.