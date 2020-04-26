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Орещук: «У молодых игроков в России есть все. Они избалованы клубами»

сегодня, 12:21

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о главных проблемах российского футбола. 

На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятерки Бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет €400 тыс. в год. У нас такие деньги получают 75% Премьер-Лиги. Так зачем им куда-то ехать? Теперь они пересмотрят свое отношение. Ребята, езжайте за границу и зарабатывайте там. А здесь, в России, учитесь играть в футбол. Наш чемпионат должен быть трамплином, а не пристанищем.

У молодых игроков в России есть все. Они избалованы клубами, агентами. Не буду называть имен, но некоторым ребятам из дублей дают квартиры. Надеюсь, сейчас наступит отрезвление. Вспоминаю себя в дубле ЦСКА. Мы жили впятером в одной комнате с Дмитрием Хохловым, Владиславом Радимовым в кишевшей тараканами комнате. Для нас за счастье было попасть на тренировку с основой, чтобы поесть на базе. А уж если оказывались в заявке на матч, нам давали по 100—200 марок. При этом зарплата была 150! О премиальных в дубле речи не шло. Что говорить, мы покупали один шоколадный батончик и делили его на пятерых. Это был наш ужин. Форму стирали вручную.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
сегодня в 15:24
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andrefino13
andrefino13
сегодня в 15:10
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andrefino13
andrefino13
сегодня в 15:08
Ценности жизненные поменялись.Был социализм,вера в коммунизм.Захотели капитализм,получили и глупо упрекать людей,за то,что они зарабатывают деньги.Есть спрос,есть предложение. Не защищаю,указываю на абсурдность.Образование старое убили,новое под лимит сделали,пожинаем плоды.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:42
Надо установить потолок зарплат.
МапС
МапС
сегодня в 13:25
В дубле Цска марками платили?
Youngberg
Youngberg
сегодня в 12:55
Зарплата о-го, КПД=0.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 12:49
Орещук знает это не понаслышке.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:47
А не фиг клубам их баловать....
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 12:40
Учитывая,что пользы от высокооплачиваемых футболистов нет никакой.
Орещук рискует нарваться на хэштег
13ROS13
13ROS13
сегодня в 12:35
Мудро сказал. Чаловщина процветает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:35
Они за лимитом как за каменной стеной...
Faustello
Faustello
сегодня в 12:32
Браво!
Золотые слова!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:29
А может и прав.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:27
зависть это не хорошо))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:27
Лимит на легионеров это зло. Это от него пошли дети лимита с огромными зарплатами. Гыгыгы
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:23
Чего не скажешь о достижениях
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