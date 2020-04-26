Орещук: «У молодых игроков в России есть все. Они избалованы клубами»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» рассказал о главных проблемах российского футбола.

На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятерки Бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет €400 тыс. в год. У нас такие деньги получают 75% Премьер-Лиги. Так зачем им куда-то ехать? Теперь они пересмотрят свое отношение. Ребята, езжайте за границу и зарабатывайте там. А здесь, в России, учитесь играть в футбол. Наш чемпионат должен быть трамплином, а не пристанищем.