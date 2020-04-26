Орещук: «У молодых игроков в России есть все. Они избалованы клубами»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о главных проблемах российского футбола.
На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятерки Бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет €400 тыс. в год. У нас такие деньги получают 75% Премьер-Лиги. Так зачем им куда-то ехать? Теперь они пересмотрят свое отношение. Ребята, езжайте за границу и зарабатывайте там. А здесь, в России, учитесь играть в футбол. Наш чемпионат должен быть трамплином, а не пристанищем.
У молодых игроков в России есть все. Они избалованы клубами, агентами. Не буду называть имен, но некоторым ребятам из дублей дают квартиры. Надеюсь, сейчас наступит отрезвление. Вспоминаю себя в дубле ЦСКА. Мы жили впятером в одной комнате с Дмитрием Хохловым, Владиславом Радимовым в кишевшей тараканами комнате. Для нас за счастье было попасть на тренировку с основой, чтобы поесть на базе. А уж если оказывались в заявке на матч, нам давали по 100—200 марок. При этом зарплата была 150! О премиальных в дубле речи не шло. Что говорить, мы покупали один шоколадный батончик и делили его на пятерых. Это был наш ужин. Форму стирали вручную.
Орещук рискует нарваться на хэштег
Орещук рискует нарваться на хэштег
Золотые слова!
Золотые слова!