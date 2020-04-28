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«Барселона» вступила в переговоры с агентом Онана

сегодня, 04:51

«Барселона» начала работу над трансфером голкипера «Аякса» Андре Онана.

По информации De Telegraaf, каталонский клуб уже связался с агентом игрока Альбертом Ботинесом.

Отмечается, что «сине-гранатовые» хотят, чтобы сделка была оформлена в виде обмена и готовы предложить «Аяксу» НетоРикарда ПучаАлекса Колладо или Карлеса Аленья. Однако амстердамский клуб не намерен отпускать голкипера, но в случае ухода Онана предпочёл бы продать его за 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что в переходе в «Барселону» заинтересован и сам 24-летний камерунец.

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Все комментарии
Adepta
Adepta
сегодня в 07:40, ред.
Аленью опять продают?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:26
Барселона в последнее время только и делает, что вступает, что неудивительно, с таким Президентом только и остаётся, что вступать....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 07:14
И тем не менее пока ни по одному бартеру договоренностей нет Все хотят живые деньги, что в данных условиях вполне понятно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:53
Деньги наличкой, а не бартер...
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 06:31
Да там уже такие цепочки фигурируют, вчера по моему по Погба человек 8 перечисляли
shlomo
shlomo
сегодня в 05:33
Может и договорятся
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:58
Бартер не котируется!!!
DanjaG
DanjaG
сегодня в 04:56
Уже пачками отдают.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:54
Пусть 40 миллионов подготовят, и всё получится.
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