«Барселона» вступила в переговоры с агентом Онана

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сегодня, 04:51

«Барселона» начала работу над трансфером голкипера «Аякса» .

По информации De Telegraaf, каталонский клуб уже связался с агентом игрока Альбертом Ботинесом.

Отмечается, что «сине-гранатовые» хотят, чтобы сделка была оформлена в виде обмена и готовы предложить «Аяксу» Нето, Рикарда Пуча, Алекса Колладо или Карлеса Аленья. Однако амстердамский клуб не намерен отпускать голкипера, но в случае ухода Онана предпочёл бы продать его за 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что в переходе в «Барселону» заинтересован и сам 24-летний камерунец.