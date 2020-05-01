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Нобоа: «Не жалею об уходе из „Зенита“. Я мог остаться, никто не выгонял»

сегодня, 13:45

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему решил покинуть «Зенит» в 2019 году.

Не жалею об уходе из «Зенита». Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть. Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставит мне шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы. Когда же «Зенит» приобрел такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось.

Еще раз подчеркну: я ушел из «Зенита» не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому что мне больше не было места на поле. Когда меня пригласили в «Сочи», я подумал — «А почем нет?» Мне было важно проверить свое колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе — все это я потерял, когда получил травму.

 Также недавно Кристиан рассказал о своих впечатлениях от России, где он выступает на протяжении 13 лет.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:01
Надеюсь старина ещё порадует своей игрой хотя бы сезон и не важно за кого.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:05, ред.
Для многих вообще удивительно почему сын вице-адмирала главнокомандующего ВМФ Эквадора бегает с мячиком до 35-ти лет в далёкой северной стране,вместо того чтоб лежать дома на прекрасном пляже "Тортуга-Бэй"...)))
drug01
drug01
сегодня в 14:01
Ушел и правильно сделал! Успехов!!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:57
Молодец, что не зацикливаться.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:53
молодец что верно оцениваешь свои возможности)) удачи
beefs
beefs
сегодня в 13:49
каждый имеет свое мнение
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:46
Жизнь продолжается, жалеть не надо
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