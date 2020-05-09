Венгер: «Что бы ни решили в Англии, для всех „Ливерпуль“ будет чемпионом»

Бывший главный тренер «Арсенала» высказался на тему того, что «Ливерпуль» могут не признать чемпионом в случае досрочного завершения АПЛ .

Юрген [Клопп] невероятно хорошо сделал свою работу, ведь клуб ждал этого титула на протяжении 30 лет.

И когда начинаешь задумываться о таком огромном отрыве по очкам от «Манчестер Сити»... 25 очков – это гигантский отрыв.

Независимо от того, что решат в Англии, я думаю, что для всех «Ливерпуль» будет чемпионом.