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Венгер: «Что бы ни решили в Англии, для всех „Ливерпуль“ будет чемпионом»

сегодня, 05:21

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался на тему того, что «Ливерпуль» могут не признать чемпионом в случае досрочного завершения АПЛ.

Юрген [Клопп] невероятно хорошо сделал свою работу, ведь клуб ждал этого титула на протяжении 30 лет.

И когда начинаешь задумываться о таком огромном отрыве по очкам от «Манчестер Сити»... 25 очков – это гигантский отрыв.

Независимо от того, что решат в Англии, я думаю, что для всех «Ливерпуль» будет чемпионом.

Венгер также признался, что продолжает смотреть матчи «Арсенала» и очень переживает за свою бывшую команду.

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сегодня в 05:24
Ливерпуль самая сильная команда
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