Венгер: «Что бы ни решили в Англии, для всех „Ливерпуль“ будет чемпионом»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался на тему того, что «Ливерпуль» могут не признать чемпионом в случае досрочного завершения АПЛ.
Юрген [Клопп] невероятно хорошо сделал свою работу, ведь клуб ждал этого титула на протяжении 30 лет.
И когда начинаешь задумываться о таком огромном отрыве по очкам от «Манчестер Сити»... 25 очков – это гигантский отрыв.
Независимо от того, что решат в Англии, я думаю, что для всех «Ливерпуль» будет чемпионом.
Венгер также признался, что продолжает смотреть матчи «Арсенала» и очень переживает за свою бывшую команду.