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Лучший бомбардир «Атлетика» Бильбао в XXI веке завершил карьеру

сегодня, 18:54

Форвард «Атлетика» Бильбао Ариц Адурис завершил игровую карьеру. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

39-летний испанец хотел завершить карьеру после финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» сыграет с «Реал Сосьедадом», но этому помешал перенос игры (из-за пандемии коронавируса).

Адурис является лучшим бомбардиром «басков» в XXI веке и шестым бомбардиром в истории клуба. На его счету 172 гола в футболе «Атлетика».

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Все комментарии
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 19:57
Барсики вздохнули с облегчением, это был их главный дефлоратор, аха-ха)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:51
Очень жаль что коронавирус помешал ему доиграть финал за кубок. Адуриц даже в 39 лет играл круто и забевал победный гол над Барсой. Легенда!
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ Athletic Club de Bilbao (раскрыть)
сегодня в 19:47
НА здоровье, аха-ха)
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 19:47
Не раз сажавшая каталонию на посох. Аха-ха)
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 19:44
Легенда!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:43
ну пора уже))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 19:32
Да ладно вам, аха-ха)
Главное, что барсикам он стабильно под хвост ширял.)
Брулин
Брулин
сегодня в 19:24
По моему один из немногих игроков которых уважали и соперники и болельщики
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 19:16
Как же он круто забил Барсе выйдя на замену в конце игры.
particular
particular
сегодня в 19:15
Уникальный долгоиграющий форвард... Многим забивал и наши - не исключение..:)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:14
Красава,редко в этом чемпионате есть такие игроки.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 19:14
Спасибо за все!
drug01
drug01
сегодня в 19:10
Верно надо закончить здоровым.....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:09
Обидно что прощального матча не было.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:07
Возраст...удачи в дальнейшем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:03
Хорошего отдыха на пенсии...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:02
Спасибо Ариц за все! Ты навсегда запомнишься болельщикам Бильбао и особенно тем, кто более против барсуков:)
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 19:01
Спартачам этот игрок снится в страшных снах.Удачи ему в дальнейшем.Настоящий патриот своего края и легенда клуба уже навсегда !!!
Abris
Abris
сегодня в 18:58
удачи ему!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:55
Безусловно достоин уважения.
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