Лучший бомбардир «Атлетика» Бильбао в XXI веке завершил карьеру

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сегодня, 18:54

Форвард «Атлетика» Бильбао завершил игровую карьеру. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

39-летний испанец хотел завершить карьеру после финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» сыграет с «Реал Сосьедадом», но этому помешал перенос игры (из-за пандемии коронавируса).

Адурис является лучшим бомбардиром «басков» в XXI веке и шестым бомбардиром в истории клуба. На его счету 172 гола в футболе «Атлетика».