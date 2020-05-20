Лучший бомбардир «Атлетика» Бильбао в XXI веке завершил карьеру

Форвард «Атлетика» Бильбао Ариц Адурис завершил игровую карьеру. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
39-летний испанец хотел завершить карьеру после финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» сыграет с «Реал Сосьедадом», но этому помешал перенос игры (из-за пандемии коронавируса).
Адурис является лучшим бомбардиром «басков» в XXI веке и шестым бомбардиром в истории клуба. На его счету 172 гола в футболе «Атлетика».
Главное, что барсикам он стабильно под хвост ширял.)
Главное, что барсикам он стабильно под хвост ширял.)
https://www.youtube.com/watch?v=oGAHTsL-nHQ