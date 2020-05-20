ГлавнаяНовости

Полузащитник «Урала» завершает карьеру ради своего бизнеса

сегодня, 18:35

Полузащитник «Урала» Николай Димитров завершает карьеру.

Об этом сообщает президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов:

Мы, скорее всего, расстанемся с Колей. Мы вчера об этом разговаривали. Он сказал: «Я хочу закончить карьеру, у меня здесь [в Болгарии] свой бизнес, он требует, чтобы я здесь был. Я вам могу подписать бумагу — если я начну играть в футбол, то заплачу вам деньги».

Григорий Иванов добавил, что контракт с футболистом будет разорван.

Николай Димитров выступал за «Урал» с 2017 года, а в этом сезоне хотел выиграть Кубок России.

Все новости
ОфициальноЛучший бомбардир «Атлетика» Бильбао в XXI веке завершил карьеру
Сегодня, 18:54 Комментарии20
Саенко рассказал, как принял решение о завершении карьеры
Вчера, 23:50 Комментарии4
Евсеев вспомнил о своем прощальном матче
14 мая ФотоКомментарии4
ОфициальноБывший нападающий «Милана» и «Ювентуса» Матри завершил карьеру
06 мая Комментарии6
Бывший форвард «Челси» заканчивает карьеру, чтобы продавать шляпы
28 апреля Комментарии6
Экс-полузащитник «Зенита» Власов сообщил о завершении карьеры
24 апреля Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Yurza
Yurza
сегодня в 19:53
Удачи!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:46
туристический..?))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:35
Да, весьма веская причина! Успехов в его собственном бизнесе и стабильности.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:30
потом выкупит фк УРАЛ
makkie
makkie
сегодня в 19:18
Надоело барахтаться в Урале да играть по мутным схемам Гришки Иванова.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:12
Прибыльнее будет ставить на договорняки Иванова)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:11
Это Хто? Гыгыгы
Swinsi
Swinsi
сегодня в 18:55
Удачи ему!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:52
Это его выбор
Мaлик
Мaлик
сегодня в 18:51
В любом случае...удачи!
marut
marut
сегодня в 18:46
Удачи в других делах...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:45
Удачи ему в этом!
Eddja
Eddja ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 18:42
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 18:39
    Да пусть занимается своим бизнесом, развивает Болгарию.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 18:38
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 18:36
      пусть тебе повезёт )))
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100