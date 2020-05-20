Полузащитник «Урала» завершает карьеру ради своего бизнеса

Полузащитник «Урала» завершает карьеру.

Об этом сообщает президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов:

Мы, скорее всего, расстанемся с Колей. Мы вчера об этом разговаривали. Он сказал: «Я хочу закончить карьеру, у меня здесь [в Болгарии] свой бизнес, он требует, чтобы я здесь был. Я вам могу подписать бумагу — если я начну играть в футбол, то заплачу вам деньги».