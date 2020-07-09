Червиченко: «Разве реакция „Спартака“ на шутку Медведева – не истерика?»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после ничьей «красно-белых» с «Локомотивом» (1:1) в 27-м туре РПЛ поделился мнением о матче и ситуации в своём бывшем клубе.
О матче
Как я и предполагал, в начале встречи «Спартак» был полегче и побыстрей, поскольку команде ничего не нужно в турнирной таблице. По общему видению, мне кажется, хозяева поля были получше в первом тайме. Но во втором мастерство «Локомотива» было более очевидным, у них было больше моментов.
О пенальти в ворота «Спартака»
Для того за VAR следят люди, чтобы просматривать такие эпизоды. Шла борьба Умярова и Миранчука, оба держали друг друга за футболки... тот, кто скажет, что в штрафной Умяров не фолил, тот не разбирается в футболе. Мне кажется, нарушение очевидно, и обсуждать момент этот бессмысленно.
Об удалении и поведении Тедеско
«Спартак» находится сейчас в состоянии глубокой истерии, и любой происходящий эпизод воспринимается так же истерично. Разве реакция на шутку генерального директора «Зенита» — это не истерика? И вот сегодняшняя реакция Тедеско — это не очередной штрих к этой самой истерике? Клуб весь в состоянии истерии, поэтому ничего неожиданного тут нет. Все нервные, вот и выплёскивается. А что касается в целом поведения Тедеско... без комментариев.
О мотивации «Спартака»
Только Кубок. Вообще странно, что на сегодняшний матч команда вышла столь боевым составом. Думал, дадут шанс молодёжи, ну и будут пытаться наигрывать что-то и решать какие-то свои проблемы. Ну, наверное, из-за статуса дерби вышла основа, но, по идее, нужно пробовать тех людей, на которых будет расчёт в следующем сезоне, учитывая отсутствие мотивации на финише РПЛ.
--------------------------------
Ничего странного в этом нет! Именно в матче с Локо и полуфинале с Зенитом решается дальнейшая судьба Тедеско. Именно поэтому, Тедеско, ТАК болезненно воспринял пенальти в ворота СпаМа. А его интервью, в котором он обвиняет в предвзятости судей, в первую очередь адресовано Федуну, как оправдание неудачной игры его подопечных.
--------------------------------
Ничего странного в этом нет! Именно в матче с Локо и полуфинале с Зенитом решается дальнейшая судьба Тедеско. Именно поэтому, Тедеско, ТАК болезненно воспринял пенальти в ворота СпаМа. А его интервью, в котором он обвиняет в предвзятости судей, в первую очередь адресовано Федуну, как оправдание неудачной игры его подопечных.
Это выглядит истерикой с 7-го места РПЛ.
Это выглядит истерикой с 7-го места РПЛ.
Он уже наворотил дел в Спартаке в своё время. Вот пусть помалкивает.
Он уже наворотил дел в Спартаке в своё время. Вот пусть помалкивает.
Про соотношение моментов в 1м и 2м таймах? Ты матч-то смотрел, "комментатор", или просто пару слов выбросить на ветер решил?
Или про момент с пенальти, про который судьи высказываются не так однозначно(мягко сказано)?
А если ты про реакцию Тедеско - так это разве не твой комментарий в топе висит "https://www.soccer.ru/news/1191185/medvedev-aleksandr-azmun-serdar?sort_by=likes"?
Или может быть ты про мотивацию Спартака от "чернышенко"(это уже совсем клоунада) поговорить хочешь?
Про соотношение моментов в 1м и 2м таймах? Ты матч-то смотрел, "комментатор", или просто пару слов выбросить на ветер решил?
Или про момент с пенальти, про который судьи высказываются не так однозначно(мягко сказано)?
А если ты про реакцию Тедеско - так это разве не твой комментарий в топе висит "https://www.soccer.ru/news/1191185/medvedev-aleksandr-azmun-serdar?sort_by=likes"?
Или может быть ты про мотивацию Спартака от "чернышенко"(это уже совсем клоунада) поговорить хочешь?