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Червиченко: «Разве реакция „Спартака“ на шутку Медведева – не истерика?»

09 июля 2020, 02:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после ничьей «красно-белых» с «Локомотивом» (1:1) в 27-м туре РПЛ поделился мнением о матче и ситуации в своём бывшем клубе.

О матче

Как я и предполагал, в начале встречи «Спартак» был полегче и побыстрей, поскольку команде ничего не нужно в турнирной таблице. По общему видению, мне кажется, хозяева поля были получше в первом тайме. Но во втором мастерство «Локомотива» было более очевидным, у них было больше моментов.

О пенальти в ворота «Спартака»

Для того за VAR следят люди, чтобы просматривать такие эпизоды. Шла борьба Умярова и Миранчука, оба держали друг друга за футболки... тот, кто скажет, что в штрафной Умяров не фолил, тот не разбирается в футболе. Мне кажется, нарушение очевидно, и обсуждать момент этот бессмысленно.

Об удалении и поведении Тедеско

«Спартак» находится сейчас в состоянии глубокой истерии, и любой происходящий эпизод воспринимается так же истерично. Разве реакция на шутку генерального директора «Зенита» — это не истерика? И вот сегодняшняя реакция Тедеско — это не очередной штрих к этой самой истерике? Клуб весь в состоянии истерии, поэтому ничего неожиданного тут нет. Все нервные, вот и выплёскивается. А что касается в целом поведения Тедеско... без комментариев.

О мотивации «Спартака»

Только Кубок. Вообще странно, что на сегодняшний матч команда вышла столь боевым составом. Думал, дадут шанс молодёжи, ну и будут пытаться наигрывать что-то и решать какие-то свои проблемы. Ну, наверное, из-за статуса дерби вышла основа, но, по идее, нужно пробовать тех людей, на которых будет расчёт в следующем сезоне, учитывая отсутствие мотивации на финише РПЛ.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
09 июля в 09:32
"...Вообще странно, что на сегодняшний матч команда вышла столь боевым составом..."
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Ничего странного в этом нет! Именно в матче с Локо и полуфинале с Зенитом решается дальнейшая судьба Тедеско. Именно поэтому, Тедеско, ТАК болезненно воспринял пенальти в ворота СпаМа. А его интервью, в котором он обвиняет в предвзятости судей, в первую очередь адресовано Федуну, как оправдание неудачной игры его подопечных.
oFANATo
oFANATo
09 июля в 09:20
Все верно.
Это выглядит истерикой с 7-го места РПЛ.
Parma1972
Parma1972
09 июля в 08:48
Истерика может перерасти в привычку и будет повторяться снова и снова,так что спартачам пора завязывать с ней
Армейская душа
Армейская душа
09 июля в 08:14
Как бабы право слово. Хотя почему как?
Yurza
Yurza
09 июля в 07:54
Истерикой чемпионат не выиграешь.
makkie
makkie
09 июля в 07:52
Жирного никто и не спрашивает!
Он уже наворотил дел в Спартаке в своё время. Вот пусть помалкивает.
Demvaj
Demvaj
09 июля в 07:03
Это привычное состояние спартака.
Стельмах
Стельмах
09 июля в 06:44
Всё правильно сказал.
ABir
ABir
09 июля в 05:56
Ему платят за интервью, или он приплачивает, чтобы брали
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ZedZipper (раскрыть)
09 июля в 04:14, ред.
Что не устраивает??? И матч посмотрел и разбор его в трех передачах.
ZedZipper
ZedZipper
09 июля в 03:35, ред.
Какие же?
Про соотношение моментов в 1м и 2м таймах? Ты матч-то смотрел, "комментатор", или просто пару слов выбросить на ветер решил?
Или про момент с пенальти, про который судьи высказываются не так однозначно(мягко сказано)?
А если ты про реакцию Тедеско - так это разве не твой комментарий в топе висит "https://www.soccer.ru/news/1191185/medvedev-aleksandr-azmun-serdar?sort_by=likes"?
Или может быть ты про мотивацию Спартака от "чернышенко"(это уже совсем клоунада) поговорить хочешь?
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 03:08
Иногда и Андрюша правильные вещи говорит!!!
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