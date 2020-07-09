Червиченко: «Разве реакция „Спартака“ на шутку Медведева – не истерика?»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после ничьей «красно-белых» с «Локомотивом» (1:1) в 27-м туре РПЛ поделился мнением о матче и ситуации в своём бывшем клубе.

О матче

Как я и предполагал, в начале встречи «Спартак» был полегче и побыстрей, поскольку команде ничего не нужно в турнирной таблице. По общему видению, мне кажется, хозяева поля были получше в первом тайме. Но во втором мастерство «Локомотива» было более очевидным, у них было больше моментов.

О пенальти в ворота «Спартака»

Для того за VAR следят люди, чтобы просматривать такие эпизоды. Шла борьба Умярова и Миранчука, оба держали друг друга за футболки... тот, кто скажет, что в штрафной Умяров не фолил, тот не разбирается в футболе. Мне кажется, нарушение очевидно, и обсуждать момент этот бессмысленно.

Об удалении и поведении Тедеско

«Спартак» находится сейчас в состоянии глубокой истерии, и любой происходящий эпизод воспринимается так же истерично. Разве реакция на шутку генерального директора «Зенита» — это не истерика? И вот сегодняшняя реакция Тедеско — это не очередной штрих к этой самой истерике? Клуб весь в состоянии истерии, поэтому ничего неожиданного тут нет. Все нервные, вот и выплёскивается. А что касается в целом поведения Тедеско... без комментариев.

О мотивации «Спартака»