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Карпин: «Попов хотел играть 90 минут каждый матч. При мне такого не будет»

23 августа 2020, 16:25

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление полузащитника Ивелина Попова после ухода из клуба.

Могу сказать то, что знаю. Мне известно, что Ивелин пришёл и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все матчи – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом контрактные вопросы.

Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут в каждом матче, мне нечего сказать. Сказал, пока я тренер «Ростова», при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Ерёменко, будь это кто угодно.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
23 августа 2020 в 20:08
Правильно, Валера! Ставь их на место) Властвуй как твоей душе угодно!
Gahi
Gahi
23 августа 2020 в 18:49
Одни хотят играть 90 минут, а другие не хотят. Сложно определить когда ты прав, наверно Карпин знает что делает, ему и отвечать за результат команды.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 августа 2020 в 18:39
Оба с характером, а по сути Валера прав
Evilhuman
Evilhuman
23 августа 2020 в 18:39
Валера тренер, с него спрос, ему и решать
roma33rus
roma33rus
23 августа 2020 в 18:36
Почти каждый думает что может 90мин, а по факту это далеко не так...Валера прав....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 августа 2020 в 18:21
Можэт он не эвелин попов,а олег?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
23 августа 2020 в 18:09, ред.
В команде тренер Карпин, а не Попов. Мало, что он хочет???
Адвокат 76
Адвокат 76
23 августа 2020 в 18:08
Тут Валера прав, только тренер решает кому и сколько времени давать играть,
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 августа 2020 в 17:47
С тренера в итоге спрос, поэтому ему и решать, когда, зачем, сколько, куда, кого. Если конечно он не манекен и тело.
Alhunah
Alhunah
23 августа 2020 в 17:41
был бы на месте попова лионель, карпин уже был бы уволен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
23 августа 2020 в 17:33
Это называется самодурство. А если игрок готов играть 90 мину и играет сильно, почему он не может получить от Карпина объяснение причины.? Не типа" я так сказал, так и будет" , а реальную причину. Игроки не быдло , чтобы им ничего не объяснять. Карпина просто занесло. Мания величия. Хотя тренер неплохой, но характер очень заносчивый.
berda2003
berda2003
23 августа 2020 в 17:30
не будет гламурная болонка никогда большим (хорошим) тренером - дурилка картонная, мнит из себя наполеона, почитал бы, неук, как великие тренеры вели себя с игроками и прессой... шашкой машет,.. скоро и себе башку снимет.
Footbolista
Footbolista
23 августа 2020 в 17:12
"Здесь играешь...здесь не играешь...здесь рыбу заворачиваешь...я сказал"...
В.Карпин...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
23 августа 2020 в 17:12
Правильно всё тренер говорит.
Распоясались.
Он и не тянет все 90 минут.
Везде так было.
Prichal
Prichal
23 августа 2020 в 17:02
Это Зенит, Семак, Дюков, Газпром и Питер виноваты, что Валера клубом руководить не в состоянии, как был физруком и непорядочным человеком, так и остался.
VAN ARM
VAN ARM ответ Zak11 (раскрыть)
23 августа 2020 в 16:56
да была симпатичная команда . а теперь к сожалению совсем разлаженный инструмент )) причины не ясны
Джон Иванов
Джон Иванов
23 августа 2020 в 16:50
Карпин: Ростов при мне играть 90 минут не будет
номер 12
номер 12 ответ d_fincher (раскрыть)
23 августа 2020 в 16:45
    Давайте думать
    Давайте думать
    23 августа 2020 в 16:40
    Видите?
    Жена Карпина не обманула, честная семья!!! Это все Попов воду мутит)))))))))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Mangur (раскрыть)
    23 августа 2020 в 16:40
    А иначе никак!На голову сядут)
    d_fincher
    d_fincher
    23 августа 2020 в 16:39, ред.
    Всегда с наслаждением нажимаю на новости про Сочи, ожидая шоу червей в банке - и никогда не разочаровывают! Газпром есть Газпром.
    Союзник противников
    Союзник противников
    23 августа 2020 в 16:39
    Пра-а-тивный малтшик,играть хотел!!! Я Карпин,вы-расходный материал!!!
    Zak11
    Zak11 ответ VAN ARM (раскрыть)
    23 августа 2020 в 16:37
    Ростов при Карпине нормально играл, до заражения коронавирусом игроков и конфликтом с РФС по крайней мере.
    starche
    starche
    23 августа 2020 в 16:35
    Круто.
    112910415
    112910415
    23 августа 2020 в 16:32
    кажется, прояснилось
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    23 августа 2020 в 16:30
    Ерёменко: "А я то здесь причём?"
    VAN ARM
    VAN ARM
    23 августа 2020 в 16:26
    а ростов то при тебе останется или в фнл?)))
    Mangur
    Mangur
    23 августа 2020 в 16:25
    Суровый тренер. Безжалостливый
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