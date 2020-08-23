Карпин: «Попов хотел играть 90 минут каждый матч. При мне такого не будет»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал заявление полузащитника после ухода из клуба.

Могу сказать то, что знаю. Мне известно, что Ивелин пришёл и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все матчи – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом контрактные вопросы.

Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут в каждом матче, мне нечего сказать. Сказал, пока я тренер «Ростова», при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Ерёменко, будь это кто угодно.