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Овечкин посетил матч «Динамо» — «Краснодар»

04 октября 2020, 20:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», посетил матч 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

Перед матчем Овечкин огласил стартовый состав московской команды.

Овечкин посетил матч «Динамо» — «Краснодар»

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Все комментарии
Игорь Волков
Игорь Волков
05 октября в 07:04
Организатор ПутинТим) Живет в США, получает зарплату в США, платит там налоги, но тем не менее Путин Тим
STVA 1
STVA 1
04 октября в 21:24
По ходу Саня фартовый)
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 21:08
надеюсь это не самое значимое событие в этой игре)))
3ton
3ton
04 октября в 20:59
Видно в Динамо переходит .
Даже Овечкин лучше сыграет в нападении , чем нынешнее
drug01
drug01
04 октября в 20:46
Ждём итог этой игры
felix
felix ответ oFANATo (раскрыть)
04 октября в 20:33
Так то он старый Динамовец))) И бывает на матчах
oFANATo
oFANATo
04 октября в 20:31, ред.
Неожиданное посещение легендарного хоккеиста футбольного матча
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