Овечкин посетил матч «Динамо» — «Краснодар»

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», посетил матч 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».
Перед матчем Овечкин огласил стартовый состав московской команды.
Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», посетил матч 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».
Перед матчем Овечкин огласил стартовый состав московской команды.
Даже Овечкин лучше сыграет в нападении , чем нынешнее
Даже Овечкин лучше сыграет в нападении , чем нынешнее