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Ломовицкий: «Горжусь, что являюсь частью молодёжной сборной России»

14 октября 2020, 16:22

Полузащитник молодёжной сборной России Александр Ломовицкий прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы-2021.

Сегодня эмоции уже немного улеглись. И я бы хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал, верил и переживал за нас! Мы проделали тяжелый и долгий путь, и без вашей поддержки, поддержки наших болельщиков, нам было бы в разы труднее. Благодарю тренерский штаб молодёжной сборной за оказанное мне доверие. Рад, что несмотря на все сложности, нам удалось справиться с задачей и выйти на Евро. Венгрия и Словения, ждите нас! Дальше – больше! Горжусь, что являюсь частью молодёжной сборной России.

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VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 20:23
ну допустим ты не шутишь))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 октября в 19:35
Ну теперь ждем и дальнейшего успешного выступления .
ДАША Д
ДАША Д
14 октября в 18:25
Сейчас можно порадоваться.
Давайте думать
Давайте думать ответ Faustello (раскрыть)
14 октября в 17:39
Ага, аля Промес отечественного разлива))
Faustello
Faustello
14 октября в 16:35
Мелковицкий гол забил как будто в финале евро, так кривлялся изобретательно, было весело))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 16:23
Есть повод гордиться...
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