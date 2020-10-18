«Манчестер Сити» попробует купить Месси за 15 млн фунтов

Руководство «Манчестер Сити» намерено подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Daily Star.
«Горожане» планируют предложить 15 млн фунтов за игрока грядущей зимой. Напомним, что контракт 33-летнего аргентинца с «блаугранас» истекает в конце этого сезона.
У нее нет команды, есть только интересы Месси.
В наличии большое количество индивидуально сильных игроков.
Почему эти звезды боятся даже думать о том, чтобы взять игру на себя?
Почему футболисты отдают мяч аргентинцу находясь в более выгодной позиции?
Да потому, что на следующий матч клуба можно и не попасть в состав.
Почему Месси не боится ошибаться - ему за это ничего не будет.
Никто его не посадит за это на лавку, даже не пожурит просто.
Он привык только ставить условия и пугать своим уходом.
Пусть гном уходит уже побыстрее и туда, куда захочет.
Но не факт, что в МС он будет принят всей командой.
Да и английские болельщики разбираются в футболе.
Очень хорошо разбираются.
У нее нет команды, есть только интересы Месси.
В наличии большое количество индивидуально сильных игроков.
Почему эти звезды боятся даже думать о том, чтобы взять игру на себя?
Почему футболисты отдают мяч аргентинцу находясь в более выгодной позиции?
Да потому, что на следующий матч клуба можно и не попасть в состав.
Почему Месси не боится ошибаться - ему за это ничего не будет.
Никто его не посадит за это на лавку, даже не пожурит просто.
Он привык только ставить условия и пугать своим уходом.
Пусть гном уходит уже побыстрее и туда, куда захочет.
Но не факт, что в МС он будет принят всей командой.
Да и английские болельщики разбираются в футболе.
Очень хорошо разбираются.