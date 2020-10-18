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«Манчестер Сити» попробует купить Месси за 15 млн фунтов

18 октября 2020, 09:29

Руководство «Манчестер Сити» намерено подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Daily Star.

«Горожане» планируют предложить 15 млн фунтов за игрока грядущей зимой. Напомним, что контракт 33-летнего аргентинца с «блаугранас» истекает в конце этого сезона.

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Все комментарии
League1
League1
19 октября в 07:39
Это слишком много за распиаренного бездаря.
sergsudak
sergsudak
18 октября в 22:24
Сколько можно, отдайте вы его бесплатно уже им....
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
18 октября в 17:51
И платить десятину, аха-ха.
Шишанутый
Шишанутый
18 октября в 16:12
Это его красная цена!
Mark Luik
Mark Luik
18 октября в 15:00
а я буду предлагать Ювентусу за Роналду чупа чупс этой зимою
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
18 октября в 13:57
его реальная стоимость !
Евгений Сербин
Евгений Сербин
18 октября в 13:46
Я конечно хз, но зачем ему переходить МС и 63 рвать, он же не Роналдо так маньячить на старости лет, ПСЖ будет самым оптимальным вариантом. Он там на расслабоне ещё лет пять отработает и деньгами завалят и ПСЖ возможно наконец выиграет ЛЧ.
Bags_Banny
Bags_Banny
18 октября в 13:35
Не захотели отпускать за бабки, теперь отдадут просто так))) ухх как збс крутят Каталонияцами
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 13:33
Вопроса о покупке гнома в МС не было бы если тренер в этом клубе был не Гвардиола.
Van Vanovich
Van Vanovich
18 октября в 13:26
такой утки еще на сокере не было))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
18 октября в 13:25, ред.
ссска)))
Ляпсень
Ляпсень
18 октября в 13:19
Инопланетяне резко подешевели на межпланетных торгах.
kolpankolpan
kolpankolpan
18 октября в 12:47
Не пойдет он никогда в Англию. Никогда. Уедет в США скорее всего или закончит резко. В Англии это будет позорище мировое. Крах банды гормональной наливайки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 октября в 12:46
если за 15 млн в день-то норм)
razdvatri
razdvatri
18 октября в 12:28
ну 15 это красная цена этому пешеходу, белый погба
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
18 октября в 12:13
попробует купить- это озвучить, неосуществимое) можно считать, что озвучив, попробовали, на этом всё...
particular
particular
18 октября в 12:06
Есть намерения боссов, которые притягивают внимание и интерес, а есть предел для игрока, ниже которого затевать сотрудничество нецелесообразно 🤔
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
18 октября в 11:07, ред.
Тогда еще 10 миллионов нужно дать сдачи😁
Руслан Магамуров
Руслан Магамуров ответ Василий 50 (раскрыть)
18 октября в 11:06, ред.
Ты там в курсе внутренней кухни барсы? Вхож туда? Как по мне, все идёт с верхов, начальства. Месси системообразующий игрок конкретно взятой команды. Неудивительно что игра через него идет. Плюс психология напарником.
ДСА
ДСА
18 октября в 09:58
Придется Барселоне подешевке Месси отпускать.
Василий 50
Василий 50
18 октября в 09:56
Нынешнюю "Барселону" искренне жаль.
У нее нет команды, есть только интересы Месси.
В наличии большое количество индивидуально сильных игроков.
Почему эти звезды боятся даже думать о том, чтобы взять игру на себя?
Почему футболисты отдают мяч аргентинцу находясь в более выгодной позиции?
Да потому, что на следующий матч клуба можно и не попасть в состав.
Почему Месси не боится ошибаться - ему за это ничего не будет.
Никто его не посадит за это на лавку, даже не пожурит просто.
Он привык только ставить условия и пугать своим уходом.
Пусть гном уходит уже побыстрее и туда, куда захочет.
Но не факт, что в МС он будет принят всей командой.
Да и английские болельщики разбираются в футболе.
Очень хорошо разбираются.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
18 октября в 09:52
Если в лалиге не забивает голы в Апл будет сухим
mihaluch
mihaluch
18 октября в 09:50
Попытка не пытка, стоит попробовать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 октября в 09:44
Купить,чтоб потом мучиться!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 октября в 09:39
Зачем МС капризная стареющая звезда?
beefs
beefs
18 октября в 09:30
ничего себе цена...
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 09:30
возможно можно попробовать
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