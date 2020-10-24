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Хаджи: «Кто до Сёмина воспринимал „Локомотив“?»

сегодня, 10:19

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением об уходе Юрия Сёмина из «Локомотива».

Николич? Не знаю даже. Мне эта тенденция не очень нравится, когда тренер и в футбол не играл, и серьезных каких-то достижений не добился, а его берут в топ-клуб. Да, есть примеры — Нагельсманн из «Лейпцига», но таких немного.

На чьей я стороне? Конечно, на стороне Сёмина. Что такого выдающегося сделал для «Локомотива» Кикнадзе? Юрий Палыч сам был футболистом, очень приличным. Тренером проработал в командах высокого класса.

Кто до Сёмина воспринимал «Локомотив»? «Пятое колесо в московской футбольной телеге» — так было. В итоге и до чемпионства дошли, Кубок чаще всех выигрывали, на международном уровне достойно выступали, хорошие футболисты появились. Кто в «досеминские» времена из «Локомотива» кроме Ворошилова и Бубукина в сборную вызывался? Сразу и не вспомнить.

Раньше не было таких должностей — спортивных директоров и так далее. Были начальник команды, который административную часть закрывал, и главный тренер. А каждому же хочется повластвовать. Какую они выстраивают стратегию? Уйдет второй Миранчук, уедет Крыховяк — все, команды нет. Надо с молодежью работать. Сёмин убрал Денисова, Тарасова, заиграл Баринов. Да, сначала он, может, и послабее остальных был, но тренер разглядел потенциал. Сейчас это мастер средней линии. Миранчуки те же. Их тоже надо было подпустить к основе.

Пока мне кажется, что и «Спартак», и «Локомотив» набирают очки благодаря большой доле везения, а класса пока нет. Может, придет в будущем, но вопрос — будет ли ждать руководство?

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:37
Семин - это уже легенда и Локомотива , и российского футбола. Человек вывел клуб из небытия на вершину футбольного олимпа. Вот только ни т. Оля , ни Василий этого понять просто не хотят . Стоило Семину уйти при Смородской, как сразу начались проблемы, клуб посыпался, началась чехарда тренерская. И только с возвращением Семина клуб опять взлетел на вершину. Но у нас слишком много желающих на чужом горбу в рай въехать , вот Кикнадзе как раз из таких. Как он вообще попал на свою теперешнюю должность - это загадка. Тут явно без чьей то протекции не обошлось.
В любом случае Семин навсегда останется в сердцах болельщиков, а вот про Васю забудут, как уже практически забыли про Смородскую.
Палычу здоровья и долгих лет жизни.
Всем здоровья.
ABir
ABir
сегодня в 10:27
Правильная статья про Сёмина и Локомотив, но зачем автор в концовке Спартак приплёл. Непонятно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:23, ред.
Прав Хаджи!Сёмин целая эпоха в истории Локо и про него будут вспоминать!А вот после ухода барыги Кикнадзе если его и вспомнят то только словами , которые надо запикивать)
shlomo
shlomo
сегодня в 10:23
Да, Локо и Палыч почти синонимы
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