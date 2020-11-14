«Локомотив» пытался подписать защитника «Страсбура» Симакана

По данным Le10Sport, у «Страсбура» было два предложения по защитнику Мохамеду Симакану.
Сообщается, что подписать 20-летнего футболиста пытались «Милан» и московский «Локомотив». Команда Серии А предложила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусов. Российский клуб предложил те же деньги, но добавил еще 1 млн евро в виде бонусных выплат.
Отмечается, что стороны не сошлись в условиях.
Где горячие новости про член Дзюбы ?
Где горячие новости про член Дзюбы ?
Монако,Боруссия и Милан интересующиеся им могут рисковать...а стоит ли это делать Локо - вопрос....
Ибо не всегда интерес со стороны больших клубов является "знаком качества".....
Монако,Боруссия и Милан интересующиеся им могут рисковать...а стоит ли это делать Локо - вопрос....
Ибо не всегда интерес со стороны больших клубов является "знаком качества".....