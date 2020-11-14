«Локомотив» пытался подписать защитника «Страсбура» Симакана

1605334381

сегодня, 09:13

По данным Le10Sport, у «Страсбура» было два предложения по защитнику .

Сообщается, что подписать 20-летнего футболиста пытались «Милан» и московский «Локомотив». Команда Серии А предложила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусов. Российский клуб предложил те же деньги, но добавил еще 1 млн евро в виде бонусных выплат.

Отмечается, что стороны не сошлись в условиях.