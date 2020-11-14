ГлавнаяНовости

«Локомотив» пытался подписать защитника «Страсбура» Симакана

сегодня, 09:13

По данным Le10Sport, у «Страсбура» было два предложения по защитнику Мохамеду Симакану.

Сообщается, что подписать 20-летнего футболиста пытались «Милан» и московский «Локомотив». Команда Серии А предложила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусов. Российский клуб предложил те же деньги, но добавил еще 1 млн евро в виде бонусных выплат.

Отмечается, что стороны не сошлись в условиях.

Все новости
Слухи«Милан» готов продать Кастильехо в январе
Сегодня, 10:25 Комментарии1
Слухи«Динамо» К просит у «Милана» 15 млн евро за Миколенко
Сегодня, 09:05 Комментарии5
Слухи«Ливерпуль» нацелился на подписание защитника «Олимпиакоса» Семеду
Сегодня, 09:01 Комментарии3
Слухи«Эвертон» намерен арендовать Иско в январе
Сегодня, 08:58 Комментарии3
СлухиМЮ хочет приобрести Карму
Вчера, 21:01 Комментарии16
СлухиЯнузай может вернуться в АПЛ
Вчера, 19:01 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 10:28
А что за перец незнакомый за такие деньги?
nubom
nubom
сегодня в 09:47, ред.
Кому захочется играть в первенстве, уровень которого соответствует чемпионату Молдавии...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:37
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 09:35
    Судя по игре Райковича в защитной линии "Локомотива" серьезные проблемы. Но будет ли достаточно 1 миллиона бонусных выплат, чтобы перебить предложение "Милана"?
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 09:33
    Попытка не пытка.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:33, ред.
    Понятно что через 3 понедельника Чорлуке 69 лет...но покупать 20-ти летнего парнишку ему на замену за 15 млн как то уж совсем рискованно....он всего год во взрослой Лиге 1...
    Монако,Боруссия и Милан интересующиеся им могут рисковать...а стоит ли это делать Локо - вопрос....
    Ибо не всегда интерес со стороны больших клубов является "знаком качества".....
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 09:16
    Хорошо когда получается задуманное.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 09:15
    попытка не пытка.
    alex074
    alex074
    сегодня в 09:14
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100