Хедира: «Моуриньо — победитель. Я бы хотел снова быть в его команде»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира заявил, что всегда мечтал играть в АПЛ.
Когда я был ребёнком, я всегда мечтал выступать в АПЛ. Я доволен своей карьерой, но мне всё ещё не хватает кое-чего, потому что у меня всегда была мечта выступать в АПЛ, но она так и не сбылась...
С детства я смотрел много матчей английского чемпионата, даже сейчас я много слежу за АПЛ. Мне всегда нравилось играть в Лиге чемпионов против английских клубов. Меня поражает атмосфера, стиль и идеи их футбола. Если у меня получится стать частью АПЛ, то это действительно будет честью и осуществлением моей мечты.
Моуриньо? Он всегда честен, прямолинеен и является прекрасным тренером. Многие люди говорят о том, что играет в слишком оборонительный футбол, но он является победителем, чемпионом. Вот почему он произвел на меня наибольшее впечатление из всех моих наставников.
Мне очень понравилось работать с Жозе, но есть много тренеров, под руководством которых я бы хотел поработать. Я бы никогда не отказался снова быть в команде Моуриньо.
Ранее сообщалось, что Хедира может покинуть «Ювентус» в январе.
Неужто Хедира в Тоттенхэм метит?
Неужто Хедира в Тоттенхэм метит?