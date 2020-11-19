Хедира: «Моуриньо — победитель. Я бы хотел снова быть в его команде»

Полузащитник «Ювентуса» заявил, что всегда мечтал играть в АПЛ .

Когда я был ребёнком, я всегда мечтал выступать в АПЛ . Я доволен своей карьерой, но мне всё ещё не хватает кое-чего, потому что у меня всегда была мечта выступать в АПЛ , но она так и не сбылась...

С детства я смотрел много матчей английского чемпионата, даже сейчас я много слежу за АПЛ . Мне всегда нравилось играть в Лиге чемпионов против английских клубов. Меня поражает атмосфера, стиль и идеи их футбола. Если у меня получится стать частью АПЛ , то это действительно будет честью и осуществлением моей мечты.

Моуриньо? Он всегда честен, прямолинеен и является прекрасным тренером. Многие люди говорят о том, что играет в слишком оборонительный футбол, но он является победителем, чемпионом. Вот почему он произвел на меня наибольшее впечатление из всех моих наставников.

Мне очень понравилось работать с Жозе, но есть много тренеров, под руководством которых я бы хотел поработать. Я бы никогда не отказался снова быть в команде Моуриньо.