«Реал» нашёл альтернативу Камавинге в «Брайтоне»

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вчера, 14:50

Полузащитник «Брайтона» может перейти в «Реал».

Как сообщает источник со ссылкой на Defensa Central, мадридский клуб рассматривает малийца в качестве дешевой альтернативы из «Ренна». «Сливочные» склоняются к варианту с подписанием Биссума из-за финансового кризиса. «Брайтон» может запросить за своего игрока около 30 млн евро, что всё равно будет меньше, чем «Ренн» хотел бы получить за Камавингу.

Отмечается, что главный тренер «Реала» лично одобрил данный трансфер. Французский специалист считает, что игра Биссума полностью соответствует его философии футбола.

Напомним, что ранее интерес к малийцу проявлял «Ливерпуль».