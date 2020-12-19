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«Реал» нашёл альтернативу Камавинге в «Брайтоне»

вчера, 14:50

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может перейти в «Реал».

Как сообщает источник со ссылкой на Defensa Central, мадридский клуб рассматривает малийца в качестве дешевой альтернативы Эдуардо Камавинге из «Ренна». «Сливочные» склоняются к варианту с подписанием Биссума из-за финансового кризиса. «Брайтон» может запросить за своего игрока около 30 млн евро, что всё равно будет меньше, чем «Ренн» хотел бы получить за Камавингу.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично одобрил данный трансфер. Французский специалист считает, что игра Биссума полностью соответствует его философии футбола.

Напомним, что ранее интерес к малийцу проявлял «Ливерпуль».

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Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 20:20
На Эдди Мэрфи похож:)
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 18:52
В таких случаях лучше не жадничать. По любому ПСЖ на подхвате наверное. Другое дело если на Мбаппе копят
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 15:49
че за малийский пират )))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:18
Сейчас да,что будет дальше никто не знает.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:06
Камавинга конечно получше будет.
shlomo
shlomo
вчера в 14:56
Ну если есть вариант, то почему бы и нет
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