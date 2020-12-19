«Арсенал» выдал худший результат в АПЛ после 14-го тура за 46 лет

1608408568

вчера, 23:09

«Арсенал» уступил «Эвертону» в матче 14-го тура АПЛ .

Таким образом, у «Арсенала» на данный момент в активе всего 14 очков. Это худший результат с сезона-1974/75. Тогда у «канониров» было 12 очков, если учитывать, что за победу дают три балла (в том сезоне за победу давали по два очка, по три начали давать с 1981 года).