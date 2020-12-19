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«Арсенал» выдал худший результат в АПЛ после 14-го тура за 46 лет

вчера, 23:09
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» уступил «Эвертону» в матче 14-го тура АПЛ.

Таким образом, у «Арсенала» на данный момент в активе всего 14 очков. Это худший результат с сезона-1974/75. Тогда у «канониров» было 12 очков, если учитывать, что за победу дают три балла (в том сезоне за победу давали по два очка, по три начали давать с 1981 года).

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Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 05:06
арсенал-не жаль. Теперь Арсенал снова четвертый, но на сей раз не в АПЛ, а Лондоне.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:41
Игра Арсенала это жалкое зрелище и дело здесь не в тренере
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 02:03
Все гнали на Эмери,ну ушел он,а результаты стали еще хуже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нет у пушкарей сейчас конкурентноспособного состава,даже для первой 6-8 ки,ну может займут по итогам где нибудь 6-8 места,если игра наладится хоть как то,если же нет,то во второй десятке 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:15, ред.
на наших глазах рождается брат близнец Гари Невилла.
Скай ждет своего нового эксперта, который учился у самого Гвардиолы - совсем скоро)))
вот вам и мода на тренеров без опыта из числа бывших игровок топ-клубов. Выглядит пафосно... а на деле?
Нужен опыт, нужно учиться, нужно пройти много моментов которые нельзя пройти на бумаге.
Чему он научился у пепа? кофе заваривать и подносить? Или может тому как пеп расставляет на поле миллиардный состав и у него всеравно получается через раз? Кто тебе даст такой состав - ты же даже не лысый?!)))
Короче это бичь-мода пошла назначать Невиллов, Артет, Пирл и т.д., но она скоро закончится.

П.С. Я очень рад что Джеррард не в их числе, и пошел набираться ума в Шотландию и не в Селтик, а именно в Рейнджерс которые были слабее Селтика. Это даст куда больше, перед тем как он попробует себя в топ-клубе, чем заваривание кофе для условного лысого шарлатана.
dzvinka
dzvinka ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 01:04, ред.
погнать из клуба нахлебников с огромными контрактами по типу Озила, Виллиана, Обамы, Луиса, Джаки и подобных, погнать весь менеджмент.
Пригласить Рангника и ребят из менеджмента структуры РБ лейпциг/зальцбург (мож кто свободен из бывших, а кого и за деньги переманить) - немчуру пригласить иными словами, которым будет плевать на фамилии. И начать строить новый Арсенал на половину с академки, а на вторую половину из игроков которых подтащат ребята из относительно дешевых рынков франции и германии. Где все будут перспективны, равны, конкурировать между собой а не досиживать пенсию, и все будет нормально у Арсенала, фан база даст возможность продержаться на плаву а там дальше и будут плоды новой системы работы... а их не может не быть при таком подходе.
НО ПРИ КРОНКЕ НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ СЛУЧИТСЯ.
drug01
drug01
сегодня в 00:45
Надо сделать выводы и браться за игру
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 00:28
Пора уже нового тренера искать, а то пердивчик не за горами, 4 очка от зоны вылета.
Cat01
Cat01
вчера в 23:39
В футболе бывают осечки но.... АРСЕНАЛ совсем плох.....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 23:38
2 очка из 21 возможных за 7 последних туров. Во многом он уже превзошел своего великого лысого каталонского учителя
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 23:38
Мой Нольтета не опустил руки после того, как не смог потерпеть пятое домашнее поражение подряд. Это радует, он неравнодушен. Верю, что мы в следующем году гордо поднимем над головой Кубок Победителя Чемпионшипа!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:30
Завидую следующему тренеру канониров, он полюбому будет в спокойной атмосфере работать
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
Ливерпуль больше пропустил голов при этом. Так что равно худшие старты
LMI
LMI
вчера в 23:27
Ну что поделать. Когда проблемы только копились, но не исправлялись - система приходит к мгновенному и фатальному коллапсу.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:26
Артету так и не уволили,правда кого позвать можно?... Биг Сем уже в Вестброме)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:19
Арсенал упал на дно - жаль.
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