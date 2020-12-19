«Арсенал» выдал худший результат в АПЛ после 14-го тура за 46 лет

«Арсенал» уступил «Эвертону» в матче 14-го тура АПЛ.
Таким образом, у «Арсенала» на данный момент в активе всего 14 очков. Это худший результат с сезона-1974/75. Тогда у «канониров» было 12 очков, если учитывать, что за победу дают три балла (в том сезоне за победу давали по два очка, по три начали давать с 1981 года).
Скай ждет своего нового эксперта, который учился у самого Гвардиолы - совсем скоро)))
вот вам и мода на тренеров без опыта из числа бывших игровок топ-клубов. Выглядит пафосно... а на деле?
Нужен опыт, нужно учиться, нужно пройти много моментов которые нельзя пройти на бумаге.
Чему он научился у пепа? кофе заваривать и подносить? Или может тому как пеп расставляет на поле миллиардный состав и у него всеравно получается через раз? Кто тебе даст такой состав - ты же даже не лысый?!)))
Короче это бичь-мода пошла назначать Невиллов, Артет, Пирл и т.д., но она скоро закончится.
П.С. Я очень рад что Джеррард не в их числе, и пошел набираться ума в Шотландию и не в Селтик, а именно в Рейнджерс которые были слабее Селтика. Это даст куда больше, перед тем как он попробует себя в топ-клубе, чем заваривание кофе для условного лысого шарлатана.
Скай ждет своего нового эксперта, который учился у самого Гвардиолы - совсем скоро)))
вот вам и мода на тренеров без опыта из числа бывших игровок топ-клубов. Выглядит пафосно... а на деле?
Нужен опыт, нужно учиться, нужно пройти много моментов которые нельзя пройти на бумаге.
Чему он научился у пепа? кофе заваривать и подносить? Или может тому как пеп расставляет на поле миллиардный состав и у него всеравно получается через раз? Кто тебе даст такой состав - ты же даже не лысый?!)))
Короче это бичь-мода пошла назначать Невиллов, Артет, Пирл и т.д., но она скоро закончится.
П.С. Я очень рад что Джеррард не в их числе, и пошел набираться ума в Шотландию и не в Селтик, а именно в Рейнджерс которые были слабее Селтика. Это даст куда больше, перед тем как он попробует себя в топ-клубе, чем заваривание кофе для условного лысого шарлатана.
Пригласить Рангника и ребят из менеджмента структуры РБ лейпциг/зальцбург (мож кто свободен из бывших, а кого и за деньги переманить) - немчуру пригласить иными словами, которым будет плевать на фамилии. И начать строить новый Арсенал на половину с академки, а на вторую половину из игроков которых подтащат ребята из относительно дешевых рынков франции и германии. Где все будут перспективны, равны, конкурировать между собой а не досиживать пенсию, и все будет нормально у Арсенала, фан база даст возможность продержаться на плаву а там дальше и будут плоды новой системы работы... а их не может не быть при таком подходе.
НО ПРИ КРОНКЕ НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ СЛУЧИТСЯ.
Пригласить Рангника и ребят из менеджмента структуры РБ лейпциг/зальцбург (мож кто свободен из бывших, а кого и за деньги переманить) - немчуру пригласить иными словами, которым будет плевать на фамилии. И начать строить новый Арсенал на половину с академки, а на вторую половину из игроков которых подтащат ребята из относительно дешевых рынков франции и германии. Где все будут перспективны, равны, конкурировать между собой а не досиживать пенсию, и все будет нормально у Арсенала, фан база даст возможность продержаться на плаву а там дальше и будут плоды новой системы работы... а их не может не быть при таком подходе.
НО ПРИ КРОНКЕ НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ СЛУЧИТСЯ.