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Магуайр — лидер по числу минут на поле в 2020 году. Месси — в тройке

сегодня, 03:07

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг футболистов, которые провели больше всего минут на поле в 2020 году.

Первым в списке среди полевых игроков с большим отрывом значится защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр (4 745 минут). На второй строчке — защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш (4 344 минуты). Замыкает топ-3 капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (4 293 минуты).

Среди голкиперов больше всего минут на поле провёл вратарь «Интернасьонала» Марсело Ломба (4 740 минут, на 5 минут меньше, чем у Магуайра).

Напомним, недавно Месси повторил рекорд легендарного нападающего Пеле.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:41
Это ожидаемо, когда нет достойной подмены
Посмеёмся на славу
Посмеёмся на славу
сегодня в 06:18
Виртуально Месси в тройке
А по факту на помойке
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:31
Месси ходил пешком 4 293 минуты.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:25
Месси на лавке должен сидеть.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:37
Скоро секунды начнут подсчитывать.
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