Магуайр — лидер по числу минут на поле в 2020 году. Месси — в тройке

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сегодня, 03:07

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) опубликовал рейтинг футболистов, которые провели больше всего минут на поле в 2020 году.

Первым в списке среди полевых игроков с большим отрывом значится защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии (4 745 минут). На второй строчке — защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии (4 344 минуты). Замыкает топ-3 капитан «Барселоны» и сборной Аргентины (4 293 минуты).

Среди голкиперов больше всего минут на поле провёл вратарь «Интернасьонала» (4 740 минут, на 5 минут меньше, чем у Магуайра).

Напомним, недавно Месси повторил рекорд легендарного нападающего Пеле.