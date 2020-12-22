Магуайр — лидер по числу минут на поле в 2020 году. Месси — в тройке

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг футболистов, которые провели больше всего минут на поле в 2020 году.
Первым в списке среди полевых игроков с большим отрывом значится защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр (4 745 минут). На второй строчке — защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш (4 344 минуты). Замыкает топ-3 капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (4 293 минуты).
Среди голкиперов больше всего минут на поле провёл вратарь «Интернасьонала» Марсело Ломба (4 740 минут, на 5 минут меньше, чем у Магуайра).
Напомним, недавно Месси повторил рекорд легендарного нападающего Пеле.
А по факту на помойке
А по факту на помойке