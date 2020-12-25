Мурзагулов: «Аренда Урунова? Нет ничего невозможного»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что уфимский клуб может попробовать арендовать полузащитника «Спартака» .

Хотели бы мы арендовать Урунова? Нет ничего невозможного, мы бы с удовольствием этот вариант рассмотрели, если бы он возник. Посмотрим. Понимаем, что наши финансовые возможности довольно скромны, а у людей в это ковидное время почему-то хватает совести тратить на футбол очень много. У нас рука не повернется тратить много, не то время, поэтому за рамки небольшой сметы вылезать мы не будем. Если в рамках сметы мы сможем сделать предложение, которое устроит «Спартак», то мы были бы рады.