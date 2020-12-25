ГлавнаяНовости

Мурзагулов: «Аренда Урунова? Нет ничего невозможного»

сегодня, 11:37

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что уфимский клуб может попробовать арендовать полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Хотели бы мы арендовать Урунова? Нет ничего невозможного, мы бы с удовольствием этот вариант рассмотрели, если бы он возник. Посмотрим. Понимаем, что наши финансовые возможности довольно скромны, а у людей в это ковидное время почему-то хватает совести тратить на футбол очень много. У нас рука не повернется тратить много, не то время, поэтому за рамки небольшой сметы вылезать мы не будем. Если в рамках сметы мы сможем сделать предложение, которое устроит «Спартак», то мы были бы рады.

Ранее появилась информация о том, что интерес к Урунову проявляет «Рубин».

Все новости
СлухиДе Зерби специально допустил утечку информации об интересе «Спартака»
Вчера, 15:41 Комментарии10
Селюк: «Себаи и Конате будут грозной силой в РПЛ»
Вчера, 14:20 Комментарии5
СлухиИгрок «Динамо» Фомин может перейти в «Зенит»
Вчера, 14:09 Комментарии63
Представитель Де Зерби: «Мы ничего не знаем об интересе „Спартака“»
Вчера, 13:32 Комментарии6
СлухиИвуарийский нападающий перейдёт в «Химки»
Вчера, 13:28 Комментарии2
Слухи«Зенит» интересуется уругвайским защитником
Вчера, 13:23 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:10
Разговор ни о чем....иногда лучше просто промолчать....хотим, но не можем, а тут можем, но не хотим....одна "пурга"...
sv_1969
sv_1969 ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 11:56
+++))) ЗМС почти!
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 11:48
уходил в Спартак двадцатилетним парнишкой, через год вернулся зрелым ветераном
beefs
beefs
сегодня в 11:38
много шума из ничего...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100