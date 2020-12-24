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Селюк: «Себаи и Конате будут грозной силой в РПЛ»

сегодня, 14:20

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Тобола» Сенина Себаи, прокомментировал информацию о том, что футболист перейдёт в «Химки».

Действительно, сегодня Себаи стал первым футболистом, который в зимнее трансферное окно пополнит клуб РПЛ. Я уверен, что Сеня в «Химках» будет дополнять Конате в атаке, они вместе на пару будут грозной силой в РПЛ.

Себаи вернулся в Россию из Казахстана, где в составе «Тобола» помог команде завоевать серебряные медали и выйти в еврокубки. Сейчас же Себаи приложит все усилия, чтобы то же самое сделать в «Химках». Уверен, что сегодняшние «Химки» способны выйти в еврокубки.

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Аpбитр
Аpбитр ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:41
p
311
311
сегодня в 14:40
Если в ФНЛ не прижился, какое там РПЛ ему?)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:36
Трепещите конкуренты !!! Подопечные Селюка скоро ворвутся на поля Европы и России в том числе.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:21
Рекламирует своих негров!
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