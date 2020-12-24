Селюк: «Себаи и Конате будут грозной силой в РПЛ»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Тобола» , прокомментировал информацию о том, что футболист перейдёт в «Химки».

Действительно, сегодня Себаи стал первым футболистом, который в зимнее трансферное окно пополнит клуб РПЛ . Я уверен, что Сеня в «Химках» будет дополнять Конате в атаке, они вместе на пару будут грозной силой в РПЛ .

Себаи вернулся в Россию из Казахстана, где в составе «Тобола» помог команде завоевать серебряные медали и выйти в еврокубки. Сейчас же Себаи приложит все усилия, чтобы то же самое сделать в «Химках». Уверен, что сегодняшние «Химки» способны выйти в еврокубки.