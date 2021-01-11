МЮ сыграет с «Ливерпулем». Итоги жеребьёвки 1/16 финала Кубка Англии

1610394787

11 января 2021, 22:53

Сегодня, 11 января, состоялась жеребьёвка пятого раунда Кубка Англии (1/16 финала). В одной из пар встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Итоги жеребьевки:

«Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»

«Борнмут» — «Кроули Таун»

«Суонси Сити» — «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Саутгемптон»/«Шрюсбери Таун» — «Арсенал»

«Барнсли» — «Норвич Сити»

«Чорли» — «Вулверхэмптон»

«Миллуолл» — «Бристоль Сити»

«Брайтон» — «Блэкпул»

«Уикомб Уондерерс» — «Тоттенхэм»

«Фулхэм» — «Бёрнли»

«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл»

«Челси» — «Лутон Таун»

«Стокпорт Каунти»/«Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»

«Брентфорд» — «Лестер Сити»

«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»