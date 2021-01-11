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МЮ сыграет с «Ливерпулем». Итоги жеребьёвки 1/16 финала Кубка Англии

11 января 2021, 22:53

Сегодня, 11 января, состоялась жеребьёвка пятого раунда Кубка Англии (1/16 финала). В одной из пар встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Итоги жеребьевки:

«Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»
«Борнмут» — «Кроули Таун»
«Суонси Сити» — «Ноттингем Форест»
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Саутгемптон»/«Шрюсбери Таун» — «Арсенал»
«Барнсли» — «Норвич Сити»
«Чорли» — «Вулверхэмптон»
«Миллуолл» — «Бристоль Сити»
«Брайтон» — «Блэкпул»
«Уикомб Уондерерс» — «Тоттенхэм»
«Фулхэм» — «Бёрнли»
«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл»
«Челси» — «Лутон Таун»
«Стокпорт Каунти»/«Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
«Брентфорд» — «Лестер Сити»
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»

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Все комментарии
hoper
hoper ответ allemz (раскрыть)
13 января в 21:04
Да вы я гляжу уже прямо всё собрали и в Англии и в Европе.Посмотрим по весне кто и с чем останется
hoper
hoper ответ dzvinka (раскрыть)
13 января в 21:00
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    12 января в 12:01
    сыграют полувторыми составами))
    berda2003
    berda2003
    12 января в 10:47
    слепой жребий фигня, надо разводить команды ...
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    12 января в 09:26
    накажем МЮ трижды за полгода. Жаль, они пробились в ЛЕ, могли бы сделать покер против временного лидера АПЛ
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    12 января в 08:08
    Отлично сразу одного конкурента уберем из кубка, пока Челси, МС и Тоттенхэм будут играть с команды с чемпионшипа и ниже.
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 января в 05:44
    Это будет финал только кубок может достаться другому.
    dzvinka
    dzvinka
    12 января в 01:36, ред.
    я боялся что попадется Шрюсбери Таун либо Лутон таун, но нам повезло, досталась команда-выскочка "с низов", туда обратно ее и отправим!))
    Y . N . W. A.
    Y . N . W. A. ответ allemz (раскрыть)
    12 января в 01:00
      allemz
      allemz ответ Y . N . W. A. (раскрыть)
      12 января в 00:37
        Y . N . W. A.
        Y . N . W. A. ответ alexgurzan (раскрыть)
        12 января в 00:36
        И вы вдруг решили удалить акк сейчас, конда я за последний месяц оставил один коммент? Ну-ну.
        Y . N . W. A.
        Y . N . W. A. ответ allemz (раскрыть)
        12 января в 00:34, ред.
          allemz
          allemz ответ Y . N . W. A. (раскрыть)
          12 января в 00:29
            alexgurzan
            alexgurzan ответ Y . N . W. A. (раскрыть)
            12 января в 00:12
            Их было чрезмерное количество, на регулярной основе.
            Y . N . W. A.
            Y . N . W. A. ответ alexgurzan (раскрыть)
            12 января в 00:06
            Там нет адекватной причины- удалить аккаунт за нарушения которые были неск.месяцев назад- где логика?
            Y . N . W. A.
            Y . N . W. A. ответ allemz (раскрыть)
            12 января в 00:05
              Эдип на Ганимеде
              Эдип на Ганимеде ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
              11 января в 23:57
              Я не спорю, что пока Ливерпуль сильнее, но, если не стремиться к уровню тех, кто сильнее, скатишься на уровень Уотфорда и Шеффилда)
              nikoladolgov
              nikoladolgov
              11 января в 23:56
              Челси -деревня Лутон ... Вот Абраша подсуетился !
              Дмитрий Климович 3
              Дмитрий Климович 3
              11 января в 23:56
              Хорошая будет игра,надо будет глянуть!
              Kirill Erokhin
              Kirill Erokhin ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
              11 января в 23:38
              Чтобы говорить, про то, что Ливерпуль синий, Эвертониан нужно хотя бы одно дерби выиграть за 10 лет, но следующий матч на Энфилде, на котором Эвертон не выигрывал 20 лет, так что Эвертону снова придется быть вторым клубом Ливерпуля по крайнее мере еще год, верните Кэхилла и Мойеса при нем Эвертон хоть бы оказывал сопротивление Ливерпулю.
              fanliverpoolfan23
              fanliverpoolfan23
              11 января в 23:33
              Хороший жребий вышверним муму
              fanliverpoolfan23
              fanliverpoolfan23 ответ Y . N . W. A. (комментарий удален) (раскрыть)
              11 января в 23:33
                allemz
                allemz ответ Y . N . W. A. (комментарий удален) (раскрыть)
                11 января в 23:33
                  ОРЛОВЕЦ
                  ОРЛОВЕЦ
                  11 января в 23:29
                  На самом деле из кубка в кубок самые тяжёлые жребии у арсенала...постоянно клубы из апл, пока всякие играют то с Маринами, то с Уикамбами, то с Бренфордами в полуфинале кубка лиги.
                  alexgurzan
                  alexgurzan ответ Y . N . W. A. (комментарий удален) (раскрыть)
                  11 января в 23:29
                  При бане видно причину и время истечения. Ничьей прихоти тут нет.
                  allemz
                  allemz
                  11 января в 23:28
                  Ну это то о чем и говорил, что фарт не вечен, зато им дифирамбы воспевали (чемпионы англии))) Все возвращается на круги своя после временного всплеска. В КЛ им попался МС и они проиграли. В КА им попался Ливер, и тут с большей вероятностью отлетят. О каких трофеях шла речь, стретфордцы? В чемпионате скоро тоже самое будет, игры как не было, так и нет. Хоть спеси поубавится, а то уж чересчур в себя поверили))
                  Эдип на Ганимеде
                  Эдип на Ганимеде
                  11 января в 23:23
                  Вот это матч!!!!! Огнище будет, два борцуна за титул!😀😀

                  Нам только победы, Шеффильду терять абсолютно нечего) Ливерпуль синий!!!
                  nikoladolgov
                  nikoladolgov
                  11 января в 23:23
                  Странно ...
                  Откуда такая пара ?
                  Что МЮ уже из второго дивизиона ?
                  Kirill Erokhin
                  Kirill Erokhin
                  11 января в 23:22
                  Я так и ожидал, что у Ливерпуля будет тяжелый жребий, так и получилось, вывеска хорошая посмотрим, как к ФА Кап отнесутся Клопп и Сульшер, так как в АПЛ тоже в это время ожидается серьезный график
                  Loko57
                  Loko57
                  11 января в 23:08
                  Ман. Сити в шоколаде
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