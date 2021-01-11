МЮ сыграет с «Ливерпулем». Итоги жеребьёвки 1/16 финала Кубка Англии

Сегодня, 11 января, состоялась жеребьёвка пятого раунда Кубка Англии (1/16 финала). В одной из пар встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Итоги жеребьевки:
«Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»
«Борнмут» — «Кроули Таун»
«Суонси Сити» — «Ноттингем Форест»
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Саутгемптон»/«Шрюсбери Таун» — «Арсенал»
«Барнсли» — «Норвич Сити»
«Чорли» — «Вулверхэмптон»
«Миллуолл» — «Бристоль Сити»
«Брайтон» — «Блэкпул»
«Уикомб Уондерерс» — «Тоттенхэм»
«Фулхэм» — «Бёрнли»
«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл»
«Челси» — «Лутон Таун»
«Стокпорт Каунти»/«Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
«Брентфорд» — «Лестер Сити»
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»
Нам только победы, Шеффильду терять абсолютно нечего) Ливерпуль синий!!!
Нам только победы, Шеффильду терять абсолютно нечего) Ливерпуль синий!!!
Откуда такая пара ?
Что МЮ уже из второго дивизиона ?
Откуда такая пара ?
Что МЮ уже из второго дивизиона ?