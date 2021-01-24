Бензема: «После тяжелой недели мы вышли на правильный путь»

Нападающий «Реала» прокомментировал итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).

Очень хорошая игра. Нам нужно продолжать работать, как мы делали это раньше. Каждый день мы работаем на тренировках над голами и передачами, сегодня голы пришли. После тяжелой недели мы вышли на правильный путь.

Груз ответственности всегда есть. Но я постоянно хочу помогать своим товарищам по команде, сегодня я сыграл хорошо. Но не я один, все мои одноклубники. Впереди еще много важных матчей.