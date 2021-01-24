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Бензема: «После тяжелой недели мы вышли на правильный путь»

24 января 2021, 11:01
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).

Очень хорошая игра. Нам нужно продолжать работать, как мы делали это раньше. Каждый день мы работаем на тренировках над голами и передачами, сегодня голы пришли. После тяжелой недели мы вышли на правильный путь.

Груз ответственности всегда есть. Но я постоянно хочу помогать своим товарищам по команде, сегодня я сыграл хорошо. Но не я один, все мои одноклубники. Впереди еще много важных матчей.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
24 января в 12:13
Они так должны играть всегда.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 11:58
Судить о правильно выбранном пути после победы над не самым сильным соперником - несколько опрометчиво. Вот сыграют игр 5-6 на высоком уровне , тогда и можно будет говорить о возвращении. А пока - это только вселяет надежды в сердца болельщиков, но полной уверенности в возрождении пока нет. Ждем следующих игр , а там и посмотрим , кто на что горазд.
Всем здоровья.
Бубнин
Бубнин
24 января в 11:56
"Надо продолжать тренироваться забивать голы, потому что впереди еще будут матчи."
berda2003
berda2003
24 января в 11:39
правильной дорогой идёте, синьоры...
STVA 1
STVA 1
24 января в 11:13
сегодня я сыграл хорошо.
Правильно Карим.. Сам не похвалишь никто не похвалит)))
mihaluch
mihaluch
24 января в 11:09
Реал и должен быть на правильном пути.
drug01
drug01
24 января в 11:04
Теперь только вперёд
1bear
1bear
24 января в 11:03
один успех и сразу "правильный путь"???
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