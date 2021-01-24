ГлавнаяНовости

Хиддинк: «Лэмпард не паникует, он уже проявил себя»

24 января 2021, 11:59

Бывший тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением о работе Фрэнка Лэмпарда в лондонском клубе.

Фрэнк очень честный и прямой человек. Он был важным игроком для «Челси», но он понимает, что его достижения в качестве игрока не имеют значения, когда он стал тренером.

Я не вижу, чтобы Фрэнк паниковал в нынешней ситуации. Он человек, который верит в себя. Каждый тренер хочет, чтобы ему было предоставлено время для воплощения своих идей в жизнь, и это еще более важно, когда вы молоды.

Фрэнк проявил себя. Он хорошо поработал во время своего первого назначения в «Дерби», а в свой первый сезон в «Челси» он вышел в Лигу чемпионов. В данный момент он переживает трудное время, но именно в этот момент всё должно оставаться стабильным.

Все новости
Агент Данило опроверг информацию об успешном медосмотре для ЦСКА
Сегодня, 00:23 Комментарии5
Тренер «Аякса»: «„Спартак“? Промес хочет играть за нас. Мы им довольны»
Вчера, 23:44 Комментарии6
«Великий футболист впишется в любую команду». Почеттино — о Месси
Вчера, 22:45 Комментарии15
Скаут из Серии А: «В РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии»
Вчера, 20:17 Комментарии16
Оскар: «Я бы хотел вернуться в „Челси“»
Вчера, 16:14 Комментарии5
Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить команде»
Вчера, 14:37 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 января в 13:52
Паникуй - не паникуй, а конец уже виден.
dimagas2
dimagas2
24 января в 12:55
Ка раз таки на последней пресухе он и психанул,накинулся на журналюгу,так что видать поплыл Френки,что же тогда говорить о игроках,ждем Гранта или Бнитеса. Доведут команду до конца сезона,а уже потом будем определятся с тренером.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 12:20
Гус признает , что главное для Лемпарда - это время, которого ему могут и не дать. Абрамович , чем то Федуна напоминает, такой же нетерпеливый. В любой момент , поддавшись эмоциям, Абрамович может отправить Лемпарда в отставку, тем более , что дела у Челси идут неважно. Команда пока очень нестабильна, хотя и усилилась летом значительно. 250 лямчиков потраченных, результата пока не приносят. Это обстоятельство может стать решающим в увольнении тренера. После таких вливаний , Роман наверняка надеялся на большее, чем команда имеет сейчас.
Похвала Гуса веса не имеет, спрос будет с Лемпарда.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
24 января в 12:12
Молодец Гус......такая поддержка дорогого стоит...когда команда играет здорово и побеждает, то тренер хорош и об этом хочется кричать отовсюду....а когда играет плохо, то..... руководство Челси должно было понимать тот риск, когда назначали Фрэнка на должность....и должны были понимать и то, что у него нет волшебной палочки по мановению которой Челси сразу начнет громить всех грандов мирового футбола....и сейчас по моему мнению руководству нужно проявить терпение и полную поддержку в сложные времена. ...и при должном терпении в большинстве случаев это оправдывает себя.....
drug01
drug01
24 января в 12:11
Скоро совсем скоро будет конец
На своей волне
На своей волне
24 января в 12:05
Фрэнки не смог. А начинал неплохо.
1bear
1bear
24 января в 12:03
он не паникует,он "чемоданы пакует"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100