Хиддинк: «Лэмпард не паникует, он уже проявил себя»

Бывший тренер «Челси» поделился мнением о работе в лондонском клубе.

Фрэнк очень честный и прямой человек. Он был важным игроком для «Челси», но он понимает, что его достижения в качестве игрока не имеют значения, когда он стал тренером.

Я не вижу, чтобы Фрэнк паниковал в нынешней ситуации. Он человек, который верит в себя. Каждый тренер хочет, чтобы ему было предоставлено время для воплощения своих идей в жизнь, и это еще более важно, когда вы молоды.

Фрэнк проявил себя. Он хорошо поработал во время своего первого назначения в «Дерби», а в свой первый сезон в «Челси» он вышел в Лигу чемпионов. В данный момент он переживает трудное время, но именно в этот момент всё должно оставаться стабильным.