Месси установил рекорд «Барселоны» по количеству матчей в Кубке Испании

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27 января 2021, 23:37

Нападающий вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано».

Эта игра стала для аргентинца 76-й в данном турнире. Таким образом, Месси установил рекорд каталонского клуба по количеству матчей в Кубке Испании, опередив Хосепа Самитьера.