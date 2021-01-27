Месси установил рекорд «Барселоны» по количеству матчей в Кубке Испании

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано».
Эта игра стала для аргентинца 76-й в данном турнире. Таким образом, Месси установил рекорд каталонского клуба по количеству матчей в Кубке Испании, опередив Хосепа Самитьера.
О Месси много говорят, но в него уже никто не верит.
О Месси много говорят, но в него уже никто не верит.
Роналду установил рекорд. Он нырял играя за три разные команды из ТОП-5, ему еще в Германии и Франции понырять и это будет абсолютным рекордом.
Роналду установил рекорд. Он нырял играя за три разные команды из ТОП-5, ему еще в Германии и Франции понырять и это будет абсолютным рекордом.
Его чайная ложка во рту, это как кувшин с джинном.
Его чайная ложка во рту, это как кувшин с джинном.