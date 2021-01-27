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Месси установил рекорд «Барселоны» по количеству матчей в Кубке Испании

27 января 2021, 23:37
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано».

Эта игра стала для аргентинца 76-й в данном турнире. Таким образом, Месси установил рекорд каталонского клуба по количеству матчей в Кубке Испании, опередив Хосепа Самитьера.

Месси установил рекорд «Барселоны» по количеству матчей в Кубке Испании

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 16:03
Лео неповторим!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 07:21
Он перестал играть и все это видят.
О Месси много говорят, но в него уже никто не верит.
Legend 6
Legend 6 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 06:15
Кстати, слышал?
Роналду установил рекорд. Он нырял играя за три разные команды из ТОП-5, ему еще в Германии и Франции понырять и это будет абсолютным рекордом.
Caniggia
Caniggia
вчера в 05:47
У Месси в его 33, сейчас идёт такой период, когда после почти каждой игры, он будет устанавливать какой-либо рекорд.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:48
Все эти рекорды ничего не значат.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 00:23, ред.
Гном рекордсмен в товарищеских и во всяких второсортных турнирах. Где уровень сопротивления низок то он король а кто король в главном европейском клубном турнире все мы прекрасно знаем и кто пренес трофей своей стране. Грош цена этим рекордам Месськи. Роналду вот настоящий рекордсмен и великий чемпеон!!
Cat01
Cat01
вчера в 00:15
Сплошные рекорды каждый день
Belgie2009
Belgie2009
вчера в 00:06
Наверное единственный ногомячист который бьёт рекорды кладя в рот чайную ложку каждым днем. Ведь не каждому дано:Рулить всей командой, показывать пальцем на тех с кем он хочет играть, покупать тех кого он хочет, изгонять тех кто больше его забивает, менять президентов, тренеров, массажистов,поваров и тд тп.. И это не только в Барсе но и в сб. Аргентине.
Его чайная ложка во рту, это как кувшин с джинном.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 00:03
много наиграл
beefs
beefs
вчера в 00:01
каких только рекордов не установил Месси...
Leha-ha50
Leha-ha50
27 января в 23:57
Солидная цифра.
STVA 1
STVA 1
27 января в 23:48
Это цифра однако!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 23:40
Еще один рекорд от Месси!
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