От Доннаруммы до Месси. Символическая сборная тех, кто может сменить клуб летом

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вчера, 23:20

Кажется, что такие футболисты просто не могут быть свободными на рынке. Но реальность такова, что даже звезд можно перехватить. «Соккер.ру» — о тех, кто открыт для предложений.

Как известно, вести переговоры с тем или иным футболистом, имеющим контракт с каким-то клубом, можно за полгода до истечения соглашения. Обычно этим пользуются хитрые клубы и менеджеры, начиная с января атаковать тех, чьи контракты истекают летом и по тем или иным причинам не были продлены вовремя – все стараются их перезаключить до наступления этого опасного отрезка. Но не всем удается. И если сейчас, после закрытия зимнего трансферного окна, взглянуть на список тех, с кем уже можно вести переговоры и кто потенциально может стать свободным агентом летом, глаза разбегаются. Понятное дело, что многие из них перезаключат контракты. Но вдруг кто-то сможет подсуетиться? Нужно быть к этому готовым.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Самый лакомый кусочек на рынке вратарей, потому что «Милан» не хотел бы отпускать 21-летнего голкипера ни за какие деньги. Многие помнят о том, как тяжело «россонери» далось продление его предыдущего контракта, какой был скандал. И вот теперь переговоры снова заморожены. Хотя у «Милана» гораздо более выигрышная позиция с точки зрения перспектив, чем была тогда. Тем не менее не исключено, что Доннарумма «сделает ручкой» миланцам. Впрочем, он не единственный интересный голкипер с неопределенными перспективами с ближайшего лета.

Альтернативы: Фернандо Муслера, Лукаш Фабьянски, Серхио Ромеро, Асмир Бегович.

Защитники

Джером Боатенг («Бавария»)

Отношение к Боатенгу в «Баварии» всегда было немного странным. Его часто использовали, он много играл. Но всякий раз как-то довольно пренебрежительно клуб сам в переговорах вел себя с экс-игроком «Манчестер Сити». Вот и сейчас мюнхенцы никак не начинают переговоры с 32-летним игроком. Намек на близкий уход?

Серхио Рамос («Реал»)

Капитан «Реала» сыграл за команду почти 700 матчей и является живой легендой мадридского клуба. Но мы помним, что иногда этот самый клуб не лучшим образом обходится с легендами. В марте Рамосу исполнится 35 лет. «Реал» вроде как предложил продление контракта на один год, но со снижением зарплаты с 10,5 млн до 8,8 млн фунтов в год. Ответа пока не получено.

Давид Алаба («Бавария»)

Еще один защитник «Баварии» в подвешенном состоянии. 28-летний австриец более ценен для мюнхенцев, которые используют его не только в обороне. Это полезный везде универсальный боец, за которым охотятся многие конкуренты «Баварии». Поэтому сам Алаба не спешит подписывать новый контракт – переговоры зашли в тупик. И ситуацией уже готов воспользоваться «Реал», если верить слухам. Мадридцы готовы платить ему 204 тысячи фунтов в неделю чистыми.

Альтернативы: Эрик Гарсия, Хуан Бернат, Патрик ван Анхольт, Тиаго Силва.

Полузащитники

Фернандиньо («Манчестер Сити»)

А этот универсал, кажется, свое отслужил. 35-летний бразилец должен стать жертвой планомерного обновления средней линии в «Манчестер Сити», за который сыграл более 300 матчей и выиграл три чемпионских титула. Контракт с ним продлевать не планируют, и он ждет новых предложений. Говорят, что есть интерес из Южной Америки – на доигрывание.

Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»)

30-летний игрок сборной Нидерландов до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем», где не сразу влился в команду, однако затем сыграл в ней очень важную роль. Тем не менее стержневым футболистом «Ливерпуля» он никогда не был. Учитывая, что с «красными» он достиг всего, о чем можно было мечтать, выиграв Премьер-Лигу и Лигу чемпионов, можно сделать шаг в другой топ-клуб. Интересуется им «Барселона», возглавляемая хорошо знакомым с Вейналдумом Рональдом Куманом.

Мемфис Депай («Лион»)

Во Франции 26-летний голландец, провалившийся в «Манчестер Юнайтед», перезагрузил свою карьеру достойно, став одним из лучших игроков лиги. Но он всегда относился к лионскому этапу карьеры как к промежуточному, как к возможности снова заявить о себе и выпрыгнуть повыше. Сейчас самое время, потому что все та же «Барселона» им интересуется. И новый контракт Депай подписывать с «Лионом» не спешит.

Юлиан Дракслер ( ПСЖ )

А вот Дракслер наверняка Париж покинет. Даже золотая клетка не будет милой, когда играешь очень редко. 27-летний немец готов даже к досрочному расторжению договора с ПСЖ . Он обещал назвать свой новый клуб в марте. Потенциал у Дракслера все еще высок, возраст не под списание.

Анхель Ди Мария ( ПСЖ )

Еще один представитель ПСЖ , который с большой долей вероятности команду покинет. Ему не удалось блеснуть в «Манчестер Юнайтед», но во Франции Ди Мария себя блестяще проявил. Причем переживал любые обновления состава и оставался одним из лидеров. Поэтому 32-летний аргентинец утверждает, что спокоен относительно своего будущего. Впрочем, в полузащите высокая конкуренция среди тех, кто может уйти летом. Судите сами по альтернативам.

Альтернативы: Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Хави Мартинес, Хуан Мата.

Нападающие

Лионель Месси («Барселона»)

Трудно представить себе Месси где-то за пределами «Барселоны». Но это нельзя исключать. Все-таки чемпионами каталонцы в этом сезоне не станут, у аргентинца уже накапливается некая усталость от клуба, который не всегда соответствует его требованиям. Он уже пытался уйти прошлым летом. Наверное, попытается и следующим. Но любому претенденту придется сдюжить невероятную зарплату 33-летнего аргентинца. Кажется, готовы на это ПСЖ и «Манчестер Сити», которые активно прощупывают почву.

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

А вот за Агуэро такой войны и таких денег не предвидится. 32-летний бомбардир слишком уж страдает от травм. И «горожане» вполне готовы отпустить Агуэро ближайшим летом. При этом, уважая и ценя Агуэро, клуб может предложить ему новый контракт, но с сокращением зарплаты в два раза – до 130 тысяч фунтов в неделю. Возможно, сам форвард захочет выбрать что-то более облегченное, чем борьба в «Сити».

Альтернативы: Златан Ибрагимович, Оливье Жиру, Стеван Йоветич.