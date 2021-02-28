Сборная России поздравила Баринова с возвращением на поле

Сборная России в своем Твиттере поздравила полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова с возвращением на поле.
24-летний футболист вышел на замену в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), сыграв впервые с 23 августа 2020 года, когда он получил разрыв крестообразной связки колена.
Давайте просто поаплодируем этому парню. Баринов восстановился после тяжелейшей травмы и впервые с августа 2020 вышел в официальном матче. С возвращением, Дима.
Что зазорного в проигрыше ставки с кф > 5 ? По-моему, зазорно обратное , а именно слив ставок с кф < 1.5, что говорит о полном непонимании предмета
(с) ... что бы сбалансировать ...
Да какой же это баланс, когда обыкновенная графомания тупо, один к одному, конвертируется в победные очки конкурса футбольных прогнозов ?
(с) ..Лень, нежелание и неготовность ..
Об этом уместно рассуждать, только когда все участники теоретически находились бы в одинаковых тепличных условия достаточности свободного времени и отсутствия каких-либо других проблем в жизни
Что зазорного в проигрыше ставки с кф > 5 ? По-моему, зазорно обратное , а именно слив ставок с кф < 1.5, что говорит о полном непонимании предмета
(с) ... что бы сбалансировать ...
Да какой же это баланс, когда обыкновенная графомания тупо, один к одному, конвертируется в победные очки конкурса футбольных прогнозов ?
(с) ..Лень, нежелание и неготовность ..
Об этом уместно рассуждать, только когда все участники теоретически находились бы в одинаковых тепличных условия достаточности свободного времени и отсутствия каких-либо других проблем в жизни