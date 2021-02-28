Сборная России поздравила Баринова с возвращением на поле

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28 февраля 2021, 09:41

Сборная России в своем Твиттере поздравила полузащитника «Локомотива» с возвращением на поле.

24-летний футболист вышел на замену в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), сыграв впервые с 23 августа 2020 года, когда он получил разрыв крестообразной связки колена.