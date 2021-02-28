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Сборная России поздравила Баринова с возвращением на поле

28 февраля 2021, 09:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Сборная России в своем Твиттере поздравила полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова с возвращением на поле.

24-летний футболист вышел на замену в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), сыграв впервые с 23 августа 2020 года, когда он получил разрыв крестообразной связки колена.

Давайте просто поаплодируем этому парню. Баринов восстановился после тяжелейшей травмы и впервые с августа 2020 вышел в официальном матче. С возвращением, Дима.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
28 февраля в 10:06
Должен выйти на достойный уровень.
R0100V
R0100V ответ particular (раскрыть)
28 февраля в 10:01, ред.
Мастер, камень не в твой огород, к тебе по стилю и изложению вопросов вообще нет, твои комменты лаконичны, приятны к прочтению и ясны в понимании (дай бог каждому)

Что зазорного в проигрыше ставки с кф > 5 ? По-моему, зазорно обратное , а именно слив ставок с кф < 1.5, что говорит о полном непонимании предмета

(с) ... что бы сбалансировать ...
Да какой же это баланс, когда обыкновенная графомания тупо, один к одному, конвертируется в победные очки конкурса футбольных прогнозов ?

(с) ..Лень, нежелание и неготовность ..
Об этом уместно рассуждать, только когда все участники теоретически находились бы в одинаковых тепличных условия достаточности свободного времени и отсутствия каких-либо других проблем в жизни
berda2003
berda2003
28 февраля в 09:53
он, что один такой, что за почести?
beefs
beefs
28 февраля в 09:44
это дорогого стоит...
drug01
drug01
28 февраля в 09:44
Здоровья и благополучия
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