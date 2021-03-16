Иммобиле: «Левандовски — лучший центральный форвард в мире»

Нападающий «Лацио» накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» отметил уровень игры форварда мюнхенцев .

Я изучаю нападающих в каждом матче, который смотрю, в каждой лиге. Эгоизм — это часть любого форварда. Когда мы видим цель, мы думаем только об этом. Это вопрос инстинкта.

Некоторые из моих голов являются результатом командной работы, а другие — чистым инстинктом.

Футбол очень изменился за последнее время. Сейчас очень важно быть похожим на Левандовски. Это очень разносторонний нападающий. Он самый лучший центральный форвард в мире.