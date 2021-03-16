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Иммобиле: «Левандовски — лучший центральный форвард в мире»

сегодня, 09:11
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗавтра в 23:00 Не начался

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» отметил уровень игры форварда мюнхенцев Роберта Левандовски.

Я изучаю нападающих в каждом матче, который смотрю, в каждой лиге. Эгоизм — это часть любого форварда. Когда мы видим цель, мы думаем только об этом. Это вопрос инстинкта.

Некоторые из моих голов являются результатом командной работы, а другие — чистым инстинктом.

Футбол очень изменился за последнее время. Сейчас очень важно быть похожим на Левандовски. Это очень разносторонний нападающий. Он самый лучший центральный форвард в мире.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 10:12
Левондовски еще и повезло, что играет в самом сильном клубе Европы ;)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:20
А как же Дзюбиньйоо ?!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:17
Это точно!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:14
Чиро прав!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:12
С этим согласен...
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