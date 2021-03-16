ГлавнаяНовости

Розе: «Гвардиола оказал огромное влияние на мировой футбол»

сегодня, 07:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)Боруссия23:00 Не начался

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов и рассказал о своём отношении к наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле.

Это важная игра для нас. Это матч Лиги чемпионов, мы много работали, чтобы оказаться здесь. Мы проиграли 0:2 в первом круге, но постараемся кое-что изменить и в этот раз показать лучшую игру.

Мы знаем, какого калибра наш нынешний соперник. Не только из-за первого круга. Нам нужно хорошо сыграть в обороне и постараться использовать наши сильные стороны в атаке.

Пеп Гвардиола — фантастическая личность. Он оказал огромное влияние на мировой футбол за последние годы. Он также со страстью относится к вещам, не относящимся к футболу, это невероятный человек.

Когда «Манчестер Сити» контролирует мяч, любой команде приходится невероятно тяжело. Когда они теряют его, то демонстрируют контрпрессинг мирового уровня и очень быстро доставляют мяч вперёд. Пеп заставляет их играть практически в тотальный футбол.

Все новости
Иммобиле: «Левандовски — лучший центральный форвард в мире»
Сегодня, 09:11 Комментарии5
Бензема: «Азару не везёт с тех пор, как он прибыл в „Реал“»
Сегодня, 07:19 Комментарии8
Гвардиола: «„Боруссия“ М способна наказать „Манчестер Сити“»
Сегодня, 07:04 Комментарии6
Зидан о матче с «Аталантой»: «Это как финал. Мы ещё ничего не выиграли»
Сегодня, 06:47 Комментарии8
Педри: «Я говорил, что „Барселона“ не бросит борьбу за титул»
Сегодня, 04:40 Комментарии8
Робертсон о травме Патрисиу: «В таких случаях футбол теряет своё значение»
Сегодня, 04:24 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:45
В историю войдёт,один минус,что он возглавлял богатые топ клубы
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 09:29
Ещё раз повторюсь, пусть возглавит средний клуб и покажет выдающийся результат, а так это всё 50 /50 бесспорно он хороший тренер но таких много, и как по мне он боится принять такой вызов как тодже Маур или папа Карло
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:04
Это просто хороший тренер всегда тренирующий сильные команды.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:21
Еще оказывает....:)))....а противопоставить будет сложно....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:17
Хватит уже комплименты расточать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:11
Зачем эти оды(
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:02
Желаю БМ победить!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:00
С этим трудно спорить, безусловно Пеп выдающаяся личность.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:40
Они играют так как должны играть мастера.
beefs
beefs
сегодня в 07:36
хвали, хвали может поможет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100