Розе: «Гвардиола оказал огромное влияние на мировой футбол»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов и рассказал о своём отношении к наставнику «горожан» .

Это важная игра для нас. Это матч Лиги чемпионов, мы много работали, чтобы оказаться здесь. Мы проиграли 0:2 в первом круге, но постараемся кое-что изменить и в этот раз показать лучшую игру.

Мы знаем, какого калибра наш нынешний соперник. Не только из-за первого круга. Нам нужно хорошо сыграть в обороне и постараться использовать наши сильные стороны в атаке.

Пеп Гвардиола — фантастическая личность. Он оказал огромное влияние на мировой футбол за последние годы. Он также со страстью относится к вещам, не относящимся к футболу, это невероятный человек.

Когда «Манчестер Сити» контролирует мяч, любой команде приходится невероятно тяжело. Когда они теряют его, то демонстрируют контрпрессинг мирового уровня и очень быстро доставляют мяч вперёд. Пеп заставляет их играть практически в тотальный футбол.